US-Militär verliert weiteren Kampfjet im Roten Meer

Der Flugzeugträger «USS Harry S. Truman» ist im Roten Meer im Einsatz gegen die Huthi-Miliz im Jemen. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag überraschend, die Huthi-Miliz habe gegenüber den USA kapituliert. Omans Aussenminister verkündete eine Waffenruhe zwischen den USA und der Huthi-Miliz. (sda/dpa)

Bei der Landung der F/A-18 Super Hornet auf dem Flugzeugträger «USS Harry S. Truman» kam es zu Problemen, wie der Sender unter Berufung auf vier mit dem Vorfall vertraute Personen berichtete. Der Pilot und ein Waffensystemoffizier brachten sich demnach mit dem Schleudersitz in Sicherheit und wurden mit leichten Verletzungen aus dem Wasser gerettet. Der Jet stürzte ins Meer und konnte den Angaben zufolge zunächst nicht geborgen werden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Trump lässt sich vom TV-Programm steuern – wir sollten das ausnutzen!

US-Präsident Donald Trump kündigte gestern an, das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb zu nehmen. Die sagenumwobene Institution auf der gleichnamigen Insel vor San Francisco ist seit 1963 nicht mehr in Betrieb und wird nur noch als Touristenattraktion genutzt. Eine Reaktivierung würde Unsummen verschlingen und diverse logistische Probleme mit sich bringen.