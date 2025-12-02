klar-1°
Trump-Untersuch sorgte für Spekulationen – jetzt spricht sein Arzt

KEYPIX - President Donald Trump waves as he and first lady Melania Trump arrive on Air Force One, Sunday, Nov. 30, 2025, at Joint Base Andrews, Md. (KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon)
Donald Trump soll sich in gutem gesundheitlichen Zustand befinden, sagt sein Arzt.Bild: keystone

Spekulationen um Trumps Gesundheit – jetzt spricht sein Arzt

Donald Trump befindet sich laut seinem Arzt bei bester Gesundheit. Der US-Präsident unterzog sich bereits im Oktober einem MRI. Das, und dass die Ergebnisse damals nicht veröffentlicht wurden, sorgte für Spekulationen.
02.12.2025, 05:0202.12.2025, 05:22

«Völlig normal» seien die Ergebnisse der im Oktober durchgeführten Bildgebungsverfahren, lässt sich Trumps Arzt Sean Barbabella in einer vom Weissen Haus veröffentlichten Mitteilung zitieren. Sowohl Trumps Herz als auch sein Bauchraum seien in gutem Zustand. Dem Herz-Kreislauf-System des Präsidenten attestiert Barbabella gar einen «ausgezeichneten Zustand», wie CNN berichtet.

«Alle wichtigen Organe erscheinen sehr gesund und gut durchblutet. Alles, was untersucht wurde, funktioniert im Normbereich, ohne akute oder chronische Probleme.»

Laut der Mitteilung wurde Trump im Oktober der «gründlichen Untersuchung» unterzogen, weil dies bei Männern seiner Altersgruppe sinnvoll sei – und nicht etwa, weil es ernsthafte Anzeichen für einen angeschlagenen Gesundheitszustand gegeben hatte.

Die Berichte über gesundheitliche Probleme Trumps häuften sich nämlich in den vergangenen Wochen. So trat der 79-Jährige regelmässig mit auffälligen Flecken an der Hand auf, die überschminkt wurden oder mit sichtlich geschwollenen Knöcheln. Zudem schien er vor kurzem bei einer Veranstaltung im Oval Office einzuschlafen.

The right hand of President Donald Trump has a bandage on it as he speaks with reporters while in flight on Air Force One from his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., to Joint Base Andrews, Sunday, ...
Donald Trumps Hand bei einem öffentlichen Auftritt am 30. November.Bild: keystone

Für Spekulationen sorgte zudem, dass im Oktober nicht transparent gemacht wurde, weshalb Trump sich einem MRI, einem der modernsten und präzisesten medizinischen Bildgebungsverfahren, unterzog und die Ergebnisse nicht direkt veröffentlicht wurden. Trump selbst hatte am Wochenende gesagt, er habe nicht gewusst, was mit dem MRI untersucht worden war. Er habe aber kein Problem damit, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Einem Kardiologen zufolge sind präventive Herz-MRIs auch im hohen Alter nicht die Norm, wie dieser gegenüber CNN erklärte.

«Diese Untersuchung wurde offensichtlich aufgrund eines klinischen Verdachts durchgeführt.»

Bekannt ist, dass der US-Präsident an einer chronischen Veneninsuffizienz leidet. Bei dieser Erkrankung kann sich das Blut in den Venen anstauen, was zu Hautverfärbungen und in ernsten Fällen zu Geschwüren und einer Lungenembolie führen kann.

Die New York Times hatte kürzlich einen ausführlichen Artikel über Trumps Altersanzeichen veröffentlicht. Der US-Präsident reagierte darauf mit Beschimpfungen und persönlichen Beleidigungen gegenüber der Autorin. Trump ist der älteste US-Präsident, der je vereidigt wurde. Sein Gesundheitszustand wird nicht zuletzt deshalb genau beobachtet, weil sein Vorgänger Joe Biden zum Ende seiner Präsidentschaft mit erheblichen Altersanzeichen zu kämpfen hatte und Trump keine Gelegenheit ausliess, darauf hinzuweisen. (con)

Analyse
Donald Trump ist der neue Joe Biden
