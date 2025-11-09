Bald im Reich der Süssen Träume? Donald Trump bei einem Pressetermin im Weissen Haus am Donnerstag. Bild: www.imago-images.de

Donald Trump schläft bei Veranstaltung im Weissen Haus ein

Schläfriger Staatsmann: Donald Trump hatte bei einem Termin im Oval Office sichtlich Mühe, wach zu bleiben. Nun macht sich das Internet über ihn lustig.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump eine grosse Ankündigung zu machen: Die Preise für die in den USA immer beliebteren Abnhemmedikamente sollen fallen.

Zu diesem Thema sprach der US-Präsident im Oval Office zu Journalistinnen und Journalisten. Zwischenzeitlich schien Trump aber grosse Mühe zu bekunden, seine präsidialen Äuglein offen zu halten. Darüber berichten verschiedenen US-Medien übereinstimmend.

Auf Bildern ist zu sehen, wie Trump die Augen geschlossen hat. Auf anderen hat er sichtlich Schwierigkeiten, sie offen zu halten. Dazwischen rieb er sich die Augen.

Der Spott liess nicht lange auf sich warten. Der Gouverneur von Kalifornien, der demokratische Gavin Newsom postete auf Social Media Bilder des Events und schrieb dazu, in Anlehnung an Trump in Grossbuchstaben: «Dozy Don is back» Der schläfrige Donald ist zurück.

Bild: X/Governor Newsom Press Office

Ein Sprecher des Weissen Hauses dementierte, dass der US-Präsident tatsächlich ein Nickerchen vor versammelter Presse abgehalten haben soll. «Der Präsident hat nicht geschlafen. Im Gegenteil hat er über die ganze Veranstaltung hinweg viele Fragen der Presse beantwortet.»

Aber, liebe User, entscheidet doch selbst: Sieht so ein aufgeweckter Donald Trump aus?

Bild: www.imago-images.de

Du willst noch näher ran, ja? Kannst du haben!

Bild: www.imago-images.de

Donald Trump selbst ist dafür bekannt, anderen Politikern und Politikerinnen fiese Spitznamen zu geben. Aus Hillary Clinton machte er «Crooked Hillary», die korrupte Hillary. Und sein Amtsvorgänger Joe Biden musste sich den Übernamen «Sleepy Joe» gefallen lassen.

Auch befeuerte Donald Trump immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand von Biden. Nun mehren sich die Stimmen bei den Demokraten, die die Amtstauglichkeit des 79-jährigen Trumps in Zweifel ziehen.

