bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

Donald Trump schläft im Oval Office ein.

United States President Donald J Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, Nov. 6, 2025. Eli Lilly &amp; Co. and Novo Nordisk A/S secured deals with the Trump adm ...
Bald im Reich der Süssen Träume? Donald Trump bei einem Pressetermin im Weissen Haus am Donnerstag.Bild: www.imago-images.de

Donald Trump schläft bei Veranstaltung im Weissen Haus ein

Schläfriger Staatsmann: Donald Trump hatte bei einem Termin im Oval Office sichtlich Mühe, wach zu bleiben. Nun macht sich das Internet über ihn lustig.
09.11.2025, 11:1609.11.2025, 11:16

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump eine grosse Ankündigung zu machen: Die Preise für die in den USA immer beliebteren Abnhemmedikamente sollen fallen.

Zu diesem Thema sprach der US-Präsident im Oval Office zu Journalistinnen und Journalisten. Zwischenzeitlich schien Trump aber grosse Mühe zu bekunden, seine präsidialen Äuglein offen zu halten. Darüber berichten verschiedenen US-Medien übereinstimmend.

Auf Bildern ist zu sehen, wie Trump die Augen geschlossen hat. Auf anderen hat er sichtlich Schwierigkeiten, sie offen zu halten. Dazwischen rieb er sich die Augen.

Der Spott liess nicht lange auf sich warten. Der Gouverneur von Kalifornien, der demokratische Gavin Newsom postete auf Social Media Bilder des Events und schrieb dazu, in Anlehnung an Trump in Grossbuchstaben: «Dozy Don is back» Der schläfrige Donald ist zurück.

Bild
Bild: X/Governor Newsom Press Office

Ein Sprecher des Weissen Hauses dementierte, dass der US-Präsident tatsächlich ein Nickerchen vor versammelter Presse abgehalten haben soll. «Der Präsident hat nicht geschlafen. Im Gegenteil hat er über die ganze Veranstaltung hinweg viele Fragen der Presse beantwortet.»

Aber, liebe User, entscheidet doch selbst: Sieht so ein aufgeweckter Donald Trump aus?

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Du willst noch näher ran, ja? Kannst du haben!

Surprise
Bild: www.imago-images.de
Ist Donald Trump hier kurz vor dem Einschlafen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 562 Personen teilgenommen

Donald Trump selbst ist dafür bekannt, anderen Politikern und Politikerinnen fiese Spitznamen zu geben. Aus Hillary Clinton machte er «Crooked Hillary», die korrupte Hillary. Und sein Amtsvorgänger Joe Biden musste sich den Übernamen «Sleepy Joe» gefallen lassen.

Auch befeuerte Donald Trump immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand von Biden. Nun mehren sich die Stimmen bei den Demokraten, die die Amtstauglichkeit des 79-jährigen Trumps in Zweifel ziehen.

(her)

Keine Angst, auch über den Inhalt der Pressekonferenz haben wir berichtet:

Trump kündigt billigere Abnehmspritzen an – die Rechnung dahinter wirft Fragen auf 🤔
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    8 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Remus
    09.11.2025 11:21registriert Dezember 2016
    Sleepy Donnie. Zuerst "confused in Japan" (ja richtig, wäre ein geiler Filmname) und dann ein kleines Nickerchen während der Pressekonferenz.
    212
    Melden
    Zum Kommentar
    8
    Meistgelesen
    1
    Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
    2
    Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
    3
    Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
    4
    24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
    5
    Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
    Meistkommentiert
    1
    Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
    2
    SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
    3
    Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
    4
    SVP boykottiert Brüssel-Reise – an US-Trip nehmen ihre Vertreter teil
    5
    Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
    Meistgeteilt
    1
    China setzt Halbleiter-Exportverbot an USA aus +++ Trump droht US-Fleischindustrie
    2
    Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wird zehn Jahre alt – ein schonungsloses Fazit
    3
    «Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
    4
    Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
    5
    Eine Goalie-Frage ist beantwortet – aber die Hockey-Götter sind nicht fair
    Nächster Taifun auf Philippinen – fast eine Million Menschen müssen fliehen
    Auf der Flucht vor Supertaifun «Fung-Wong» haben fast eine Million Bewohner der Philippinen ihre Häuser verlassen müssen.
    Der heftige Tropensturm zog am Morgen (Ortszeit) mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde nahe der östlichen Provinz Catanduanes vorbei und brachte heftige Regenfälle mit sich, wie der Wetterdienst Pagasa mitteilte. Manche Böen erreichten demnach Geschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde. Heute Abend oder am frühen Montagmorgen soll «Fung-Wong» über der nördlichen Provinz Aurora auf Land treffen.
    Zur Story