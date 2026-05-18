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USA: Donald Trump will neuen Helikopter-Landeplatz für das Weisse Haus

Trumps nächstes Projekt für das Weisse Haus: Ein neuer Helikopter-Landeplatz

18.05.2026, 16:1318.05.2026, 16:13
epa12782076 US President Donald Trump speaks to the members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One helicopter en route Corpus Christi, Texas and Palm Beach, Flori ...
Neuere Helikopter können nicht auf dem Rasen des Weissen Hauses landen – Donald Trump will nun handeln.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äusserliche Veränderung am Weissen Haus.

Womöglich im Sommer könnte der Bau eines dauerhaften Helikopterlandeplatzes beginnen, berichtete die «Washington Post» unter Berufung auf nicht genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Auch das «Wall Street Journal» berichtete über einen solchen Plan.

Der Grund: Neuere Helikopter können den Medienberichten nach aktuell nicht am Weissen Haus eingesetzt werden. Ihre Bauweise berge die Gefahr, den Rasen durch heisse Luft, die nach unten geleitet wird, in Brand zu setzen. Deshalb sind dort weiterhin ältere Modelle im Dienst, die laut Medien ursprünglich schon vor Jahren hätten ausgemustert werden sollen. US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weissen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weissen Hauses verändert: Er liess zum Beispiel den Ostflügel abreissen und plant einen riesigen Ballsaal. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert. Den Berichten zufolge gibt es Pläne für den Helikopterlandeplatz jedoch schon seit Jahren. (sda/dpa)

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