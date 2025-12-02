Nebel
Hegseth kündigt weitere Angriffe auf «Drogenboote» an

Defense Secretary Pete Hegseth listens as President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House, Tuesday, Dec. 2, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Pete Hegse ...
Pete Hegseth will noch mehr Boote von mutmasslichen Drogenschmugglern abschiessen.Bild: keystone

02.12.2025, 19:3402.12.2025, 19:34

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat weitere Angriffe auf Boote von mutmasslichen Drogenschmugglern angekündigt. «Wir haben gerade erst damit begonnen, Drogenboote zu zerstören und Drogenterroristen auf den Grund des Meeres zu schicken», sagte Hegseth bei einem Kabinettstreffen im Weissen Haus.

Hegseth ist wegen der Angriffe unter Druck geraten. Hintergrund sind Berichte des Senders CNN und der «Washington Post», wonach das US-Militär am 2. September ein angebliches Boot von Drogenschmugglern in der Karibik zunächst angegriffen und zwei überlebende Männer anschliessend durch einen zweiten Schlag getötet haben soll.

«Wir haben gerade erst damit begonnen, Drogenboote zu zerstören und Drogenterroristen auf den Grund des Meeres zu schicken»
Verteidigungsminister Pete Hegseth

Das Weisse Haus hatte Montag erklärt, Hegeseth habe den zuständigen Admiral autorisiert, die Angriffe auszuführen. Sprecherin Karoline Leavitt sagte nicht, dass Hegseth den zweiten Schlag direkt angeordnet habe und betonte stattdessen, der Admiral habe «innerhalb seiner Befugnisse und des Gesetzes gehandelt».

Steht hinter Kommandeuren

Hegseth sagte bei der Sitzung in diesem Zusammenhang: «Wir stehen immer hinter unseren Kommandeuren, die in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen, wie in diesem Fall und bei all diesen Angriffen.» Nach Angaben des Ministers ist mittlerweile die Menge der Drogen, die über das Meer ins Land kommen, um 91 Prozent zurückgegangen. Bei den Angriffen auf Drogenschmuggler-Boote hätten die USA deshalb eine kleine Pause eingelegt, «weil es derzeit schwierig ist, Boote zu finden, die wir angreifen können». (val/sda/dpa)

