Erste Mondmission seit 50 Jahren – Nasa macht Raketensystem bereit

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Raketensystem für «Artemis 2» auf den Startplatz gebracht. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen in diesem Jahr wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.
18.01.2026, 05:5118.01.2026, 05:51

Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System – bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel – aus der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral herausgefahren und bei einer rund zwölfstündigen Aktion langsam die etwa sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht.

epaselect epa12655846 The SLS rocket with an Orion capsule, part of the Artemis 2 mission, is being transported from the NASA&#039;s Vehicle Assembly Building to pad 39B at Kennedy Space Center in Tit ...
Die Nasa trifft Vorbereitungen für die Mondmission, die im Sommer 2026 beginnen soll.Bild: keystone

«Das ist der Beginn einer sehr langen Reise», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronautin und -Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.

Frühestmöglicher Starttermin für «Artemis 2» ist Anfang Februar. Für Ende Januar ist erstmal ein unbemannter Bodentest geplant. Bei dem sogenannten «Wet Dress Rehearsal» werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet. (sda/dpa)

