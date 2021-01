International

Talkmaster-Legende Larry King ist tot



Der legendäre Talkmaster Larry King ist tot. Er starb 87-jährig in einem Spital in Los Angeles, wie es in einer offiziellen Mitteilung heisst. King wurde vor rund drei Wochen wegen einer Corona-Infektion ins Spital eingewiesen. Was schliesslich zu seinem Tod geführt hat, ist bislang nicht bekannt.

King wurde mit seiner Show «Larry King Live» bekannt, die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war. Sein praktisch immer gleiches Outfit mit Hornbrille, Hemd und Hosenträgern wurde zu seinem Markenzeichen. In der Sendung interviewte der vielfach ausgezeichnete Journalist Hollywoodstars, Sportler, Topmanager und Spitzenpolitiker, darunter der russische Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsidenten von Gerald Ford bis Barack Obama.

Mehr in Kürze ...

