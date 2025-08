Allgegenwärtig, unausweichlich und systematisch – die Zerstörung in Gaza. Bild: watson/reuters/getty

Die Zerstörung Gazas

Die israelische Armee bombardiert Gaza seit bald 22 Monaten. 60'000 Menschen wurden seit Beginn der israelischen Invasion bereits getötet. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind auf der Flucht – ohne ein Zuhause, zu dem sie zurückkehren könnten.

Carlo Natter Folge mir

Mehr «International»

«Wir kämpfen gegen menschliche Tiere.» Mit diesem Satz kündet der damalige Verteidigungsminister Israels, Joaw Galant, die komplette Belagerung des Gazastreifens an. Sie folgt als Reaktion auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Südisrael, bei dem rund 1200 Personen getötet wurden. Galants Worte leiten in ihrem Ton die kommende Militärkampagne der israelischen Armee gegen Gaza ein, die an Zerstörung kaum zu überbieten ist.

Wenige Tage später, am 10. Oktober, fallen die ersten Bomben auf Gaza.

Rauch steigt nach israelischen Angriffen vom 10. Oktober 2023 über Gaza-Stadt auf. Bild: GettyImages

18 Palästinenserinnen und Palästinenser werden in der Region Dair al-Balah in Zentralgaza durch die Bombardierung eines Wohnhauses getötet. Doch die israelischen Luftangriffe konzentrieren sich primär auf den Norden. Mehr als 70 Bomben werden über Gaza-Stadt abgeworfen. Dabei werden auch 14 Einrichtungen des UNO-Palästinahilfswerks UNRWA angegriffen und zerstört, wie Juliette Touma, Kommunikationsdirektorin des UNRWA, gegenüber den UN-Nachrichten berichtet. Vier Mitarbeitende des Hilfswerks kommen dabei ums Leben.

Eine Übersicht der Zerstörung

Am 28. Oktober 2023 beginnt Israel die Bodenoffensive im Norden von Gaza und damit eine Invasion, die innerhalb der nächsten 22 Monate über 60'000 Menschenleben kosten wird.

Seit Oktober 2023 wertet UNOSAT, das Satellitenzentrum der Vereinten Nationen, anhand von Satellitenbildern die Zerstörung in Gaza aus. Auf der nachfolgenden Karte sind Gebäude zu sehen, die von UNOSAT als «zerstört», «stark beschädigt» oder «teilweise beschädigt» kategorisiert wurden.

Zerstörte Gebäude Stark beschädigte Gebäude Teilweise beschädigte Gebäude 9. Oktober 2023 Beginn des Israelischen Angriffs auf Gaza. 0 0 0 Total: 0% November 2023 Start der israelischen Bodenoffensive und Angriffe auf Dschabaliya, Gaza-Stadt und Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens. 6583 6062 12405 Total: 10% 24. November 2023 Erste Waffenruhe vom 24.November. Seit Oktober hat Israel 37'379 Gebäude in Gaza zerstört oder beschädigt. Das sind 18 Prozent aller Gebäude. Bereits 80 Prozent der Bevölkerung Gazas sind auf der Flucht – rund 1,7 Millionen Menschen. Über 14'800 Menschen wurden getötet. 10049 8243 19087 Total: 18% Ende Januar 2024 Die Waffenruhe endet am 1. Dezember. Die Israelischen Streifkräfte (IDF) starten am 5. Dezember die Invasion von Chan Yunis im Süden. Innerhalb von nur einem Monat verdoppelt Israel die Zahl der zerstörten oder beschädigten Gebäude in Gaza. 22130 14066 32950 Total: 30% Juli 2024 Seit Mai läuft die Grossoffensive der IDF auf Rafah. Die letzte noch mehrheitlich unberührte Stadt in Gaza wird grossflächig zerstört. 52564 18913 56710 Total: 66% Januar 2025 Beginn der zweiten Waffenruhe am 19. Januar 2025. 70436 18588 51962 Total: 70% Juli 2025 Mitte Mai beginnt Israel eine neue Bodenoffensive in Zentralgaza rund um Dair al-Balah. Die Region war zuvor verhältnismässig wenig von den israelischen Angriffen betroffen. Zerstörte und beschädigte Gebäude

Unsere Karte zeigt eindrücklich: Gaza liegt in Trümmern. Es wird geschätzt, dass durch den Konflikt zwischen Oktober 2023 und Dezember 2024 etwa 39 Millionen Tonnen Schutt entstanden sind. Nach Satellitenbilder-Auswertungen von UNOSAT sind mehr als 70 Prozent der Gebäude in Gaza entweder beschädigt oder zerstört.

Nach einem Bericht der UNO sind 92 Prozent aller Wohnhäuser zerstört. 1,9 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sind innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Das ist über 90 Prozent der Bevölkerung.

Die nachfolgende Karte zeigt eine Übersicht der Zerstörung Gazas anhand von Beispielen.

Zerstörte Gebäude Stark beschädigte Gebäude Teilweise beschädigte Gebäude Beit Hanun Am 28. Oktober beginnt die israelische Bodenoffensive in Gaza bei der Stadt Beit Hanun. Bevölkerung vor dem Krieg: 52'237 Juli 2023 Die Stadt Beit Hanun vor der Zerstörung. Datum: 14.07.2023 Quelle: Copernicus Juli 2025 Die Stadt Beit Hanun nach der Zerstörung. Datum: 18.07.2025 Quelle: Copernicus Die Zerstörung in Beit Hanun Datum: 29.01.2025 Quelle: Reuters Dschabaliya Am 31. Oktober treffen die ersten Raketen Dschabaliya. Bevölkerung vor dem Krieg: 172'704 Die Zerstörung in Dschabaliya Datum: 19.01.2025 Quelle: Reuters Flüchtlingslager in Dschabaliya Rund 50'000 Menschen lebten 2017 im Lager. Das Flüchtlingslager wurde mehrere Male von Israel attackiert. Zerstörtes Flüchtlingslager in Dschabaliya Datum: 13.02.2025 Quelle: Reuters Gaza-Stadt Bevölkerung vor dem Krieg: 590'481 Juli 2023 Gaza-Stadt vor der Zerstörung. Datum: 14.07.2023 Quelle: Copernicus Juli 2025 Gaza-Stadt nach der Zerstörung. Datum: 18.07.2025 Quelle: Copernicus Die Zerstörung in Gaza-Stadt Datum: 06.02.2025 Quelle: Reuters Gazas Infrastruktur liegt in Trümmern Seit Beginn des Krieges greift Israel gezielt Schulen, Moscheen und Spitäler in Gaza an. Das al-Shifa-Krankenhaus Al-Shifa war der grösste medizinische Komplex und das zentrale Spital in Gaza. Während der israelischen Bodenoffensive vom November 2023 wurde das Spital belagert. Über 13 Tage lang umzingelte die IDF den Komplex, während rund 18'000 Menschen im Innern verharren mussten. In einer zweiten Offensive im März 2024 wurde das Spital fast komplett zerstört. Belagerung: 11.-24.11.2023 / Zerstörung: 18.03.-01.04.2024 Ruinen des al-Shifa-Krankenhauses Datum: 01.04.2024 Quelle: Getty Alle Krankenhäuser im Gazastreifen sind entweder ausser Betrieb oder nur noch eingeschränkt nutzbar. Ausser Betrieb Eingeschränkter Betrieb Stand: 25.01.2025 Islamische Universität in Gaza-Stadt IAF-Angriff vom 11. Oktober 2023 Am dritten Tag der Invasion zerstört die IAF die islamische Universität in Gaza-Stadt fast komplett. Die Zerstörung der islamischen Universität Datum: 11.11.2023 Quelle: Reuters 77% der Universitäten und 76% der Schulen in Gaza sind beschädigt oder zerstört Omari Moschee Die älteste Moschee im Gazastreifen wurde am 8. Dezember 2023 durch einen israelischen Angriff fast komplett zerstört. Die Omari Moschee vor und nach dem Angriff. Datum: 08.12.2023 Quelle: Reuters 80% aller Moscheen sind zerstört oder stark beschädigt Zerstört Stark beschädigt Unklar Stand: 25.01.2025 Südgaza Juli 2023 Südgaza vor der Zerstörung. Datum: 14.07.2025 Quelle: Copernicus Juli 2025 Südgaza nach der Zerstörung. Datum: 18.07.2025 Quelle: Copernicus Chan Yunis Bevölkerung vor dem Krieg: 205'125 30.November 2023 Chan Yunis vor der Zerstörung. Datum: 30.11.2023 Quelle: Maxar 19.Januar 2024 Chan Yunis nach der Zerstörung. Datum: 19.01.2024 Quelle: Maxar Rafah Bevölkerung vor dem Krieg: 171'899 Rafah liegt zu grossen Teilen in Trümmern. Datum: 19.01.2025 Quelle: Imago/APAimages Rafah nach 15 Monaten Krieg Datum: 20.01.2025 Quelle: Reuters Tel al-Sultan Das Wohngebiet im nördlichen Teil von Rafah wurde erst vor rund 10 Jahren gebaut und ist jetzt zu 99 Prozent beschädigt oder zerstört 17. Juli 2024 Tel al-Sultan nach der Zerstörung. Datum: 17.07.2024 Quelle: Planetlabs 24. Juli 2024 Tel al-Sultan nach der Zerstörung. Datum: 24.07.2024 Quelle: Planetlabs Tel al-Sultan Datum: 20.01.2025 Quelle: Anadolu/Getty Dair al-Balah Im Mai 2025 startete Israel eine neue Offensive in Zentralgaza. Bevölkerung vor dem Krieg: 75'132 Dair al-Balah Datum: 21.07.2025 Quelle: Khames Alrefi/Getty

Dass die Zerstörung Gazas und die damit verbundene Vertreibung nicht lediglich unvermeidbare Kollateralschäden sind, zeigen Aussagen wie die von Benjamin Netanyahu von diesem Mai. Der israelische Ministerpräsident sagte bei einem Treffen des Verteidigungskabinetts: «Wir zerstören immer mehr Häuser, sie haben keinen Ort, an den sie zurückkehren können. Das einzige unvermeidliche Ergebnis wird der Wunsch der Gazaner sein, aus dem Gazastreifen auszuwandern.»

Systematischer Abriss

Dass die israelische Regierung damit nicht nur die Zerstörung der Lebensgrundlage der Palästinenserinnen und Palästinenser in Kauf nimmt, sondern aktiv verfolgt, zeigen Aufnahmen von Dörfern und Nachbarschaften, die unter der militärischen Kontrolle Israels sind.

Das Dorf Khuza'a südlich der Stadt Chan Yunis zählte vor dem Krieg rund 1100 Einwohnerinnen und Einwohner. Es befindet sich seit der Invasion in Südgaza am 2. Juli 2024 unter israelischer Kontrolle. Trotzdem wurden knapp ein Jahr später fast alle nach dem Angriff noch intakten Gebäude von der IDF zerstört. Zwischen Mai und Juni 2025 reisst das israelische Militär 1200 Gebäude in Khuza'a nieder. Als Begründung für die Zerstörung nennt die IDF in einem Schreiben, die Gebäude seien Teil der «Terrorinfrastruktur» gewesen.

Zerstörte Gebäude Stark beschädigte Gebäude Teilweise beschädigte Gebäude Khuza'a Bevölkerung vor dem Krieg: 1100 Mai 2025 Nachbarschaft in Khuza'a vor der Zerstörung Datum: 11.05.2025 Quelle: Copernicus Juni 2025 Nachbarschaft in Khuza'a nach der Zerstörung Datum: 18.06.2025 Quelle: Copernicus Übersicht der Zerstörung Zerstört Juli 2024 Abgerissen Mai und Juni 2025 Diese Gebäude wurde von der IDF intakt gelassen. Ausschnitt aus einem Drohnenvideo von Khuza'a: Anhand des noch bestehenden Gebäudes kann der exakte Standort ermittelt werden. Datum: 30.05.2025 Quelle: Younis Tirawi/x

Nebst den Abrissarbeiten, die das israelische Militär selbst durchführt, werden auch Zivilpersonen angeheuert, um Gebäude abzureissen. Auf Social-Media finden sich Stelleninserate für diverse Jobs für Abriss- und Exkavationarbeiten in Gaza, wie «Haaretz» berichtet. In einem der Inserate steht beispielsweise: «Ein Projekt für das Verteidigungsministerium und die IDF erfordert einen professionellen Baggerführer, der im Gazastreifen für 1200 Schekel (rund 288 Franken) netto pro Tag von 7 bis 17 Uhr von Sonntag bis Donnerstag arbeitet, einschliesslich Unterkunft und Verpflegung.»

Weiter schreibt «Haaretz», dass laut dem Bauunternehmerverband das Militär so viele schwere Geräte in Gaza einsetzt, dass es den Infrastrukturausbau in Israel verzögert. Ein erheblicher Anteil der Bagger Israels befindet sich im Gazastreifen. Jeder Brigade wird ein oder zwei zivile Bagger zugewiesen.

Israelische Bagger am 5. Juli 2025 in Gaza im Einsatz. Bild: Reuters/Amir Cohen

Der Grund für die Abrissarbeiten könnte mit der von Israels Verteidigungsminister Israel Katz vorgeschlagenen «humanitären Stadt» in Südgaza zu tun haben. Efraim Inbar, Präsident des Jerusalemer Instituts für Strategie und Sicherheit, schlug vor, dass man versuchen könnten, die Palästinenser dazu zu ermutigen, den Gazastreifen vollständig zu verlassen, indem man «das starke Verlangen auszuwandern» verstärkt.