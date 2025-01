Jennifer Garner: US-Star verliert Freundin in den Flammen von Los Angeles

Eine Bekannte von Hollywoodstar Jennifer Garner kam bei den Bränden in Los Angeles ums Leben. Bild: keystone

Durch die verheerenden Brände in Kalifornien verloren zahlreiche Menschen ihr Zuhause. Sogar noch schlimmer traf es Schauspielerin Jennifer Garner.

Die Zustände in und um Los Angeles spitzen sich zu. Seit Dienstag wüten unkontrollierbare Feuer und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Zehntausende Häuser wurden zerstört, einige Menschen kosteten die Flammen das Leben. Medien berichten von mindestens elf Todesopfern. Auch jemand aus dem Bekanntenkreis von US-Schauspielerin Jennifer Garner ist wohl ums Leben gekommen.

Die 52-Jährige sprach im Interview mit dem Nachrichtensender MSNBC über den heftigen Schaden, den die Waldbrände in Los Angeles angerichtet haben. Jennifer Garner zeigte sich sichtlich bewegt, vor allem als es um den Verlust einer Freundin ging, schossen ihr die Tränen in die Augen. «Ich habe eine Freundin verloren, sie kam nicht rechtzeitig raus», so die Golden-Globe-Preisträgerin. Für ihre Kirche sei es ein schmerzlicher Verlust, deshalb habe sie jedoch das Gefühl, dass sie noch nicht darüber sprechen sollte.

Auch weitere Verluste thematisierte sie. «Mir blutet das Herz wegen meiner Freunde», sagte Jennifer Garner und gab an, mindestens 100 Freunde nennen zu können, die ihr Zuhause durch die Brände verloren haben. «Ich fühle mich fast schuldig dabei, durch mein Haus zu gehen», fügte Garner hinzu und dankte den Einsatzkräften.

Ben Affleck kam bei seiner Ex unter

Jennifer Garners Zuhause ist bislang nicht von den Bränden betroffen, sie musste dieses noch nicht verlassen. Dafür aber Ex-Mann Ben Affleck, der Medienberichten zufolge seit einigen Tagen bei seiner früheren Partnerin untergekommen ist.

Jennifer Garner und Ben Affleck gaben sich 2005 das Jawort, die beiden Schauspieler haben zwei gemeinsame Kinder. 2015 gaben sie ihre Trennung bekannt, die Scheidung folgte 2018. Affleck trat danach erneut vor den Traualtar. Die 2022 geschlossene Ehe mit Jennifer Lopez scheiterte aber wenige Jahre später wieder.

