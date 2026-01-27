bedeckt
Mann bei Schusswaffenvorfall mit Beamten in Arizona verletzt

Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der US-Grenzschutz involviert war, ist ein Mensch im Bundesstaat Arizona schwer verletzt worden.
27.01.2026, 20:5528.01.2026, 05:51

Er befand sich in kritischem Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf die zuständigen Behörden berichteten. Das Pima County Sheriff Department im Süden des Bundesstaats bestätigte, dass der Grenzschutz (Border Patrol) bei dem Vorfall involviert war.

Er ereignete sich nach Angaben des Sheriff-Büros im Ort Arivaca, der nahe der Grenze der USA zu Mexiko liegt. Wie die US-Grenzschutzbehörde später mitteilte, wollten Beamte am Dienstagvormittag (Ortszeit) einen Wagen stoppen, woraufhin der Fahrer zu Fuss flüchtete. Nach Darstellung der Behörde schoss die Person zuerst – Beamte hätten das Feuer erwidert und sie getroffen. Sie sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. (sda/dpa)

Haarspalter
27.01.2026 21:47registriert Oktober 2020
Am Anfang ist es ein Opfer pro Woche.

Dann ein Opfer pro Tag.

Dann mehrere Tote täglich.

Die Gesellschaft gewöhnt sich allmählich daran.

Und wenn dann plötzlich hunderttausende deportiert oder hingerichtet werden, will es niemand gesehen haben.
Lohner
27.01.2026 21:28registriert August 2025
Es ist unerträglich, was da im Trumpelland abläuft. Einfach schrecklich.
Belial
27.01.2026 20:59registriert April 2022
Anscheinend wird die USA wieder zum Wilden Westen.
