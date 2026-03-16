Auf die Niederlage zum Auftakt in die WM in Calgary lassen die Schweizer Curlerinnen zwei knappe Siege folgen. In der Nacht auf Montag bezwingt das Team um Skip Xenia Schwaller Südkorea 7:6.
Wie schon beim 6:5-Sieg gegen China fiel die Entscheidung zugunsten des jungen Schweizer Quartetts mit Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner im letzten End. Mit einem Zweierhaus drehte die Equipe vom CC Grasshoppers die ausgeglichene Partie. Die Schweizerinnen rückten mit dem zweiten Sieg auf den geteilten vierten Rang vor. (abu/sda)
Wie schon beim 6:5-Sieg gegen China fiel die Entscheidung zugunsten des jungen Schweizer Quartetts mit Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner im letzten End. Mit einem Zweierhaus drehte die Equipe vom CC Grasshoppers die ausgeglichene Partie. Die Schweizerinnen rückten mit dem zweiten Sieg auf den geteilten vierten Rang vor. (abu/sda)