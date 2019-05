International

Senator Michael Bennet ist Präsidentschafts-Kandidat Nummer 21



Der Senator des US-Bundesstaates Colorado, Michael Bennet, will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Er kündigte am Donnerstag an, seinen Hut bei den Demokraten in den Ring werfen zu wollen. Er ist damit der 21. Bewerber der Partei.

Der spätere Kandidat und Herausforderer von Präsident Donald Trump wird in einem Vorwahlprozess herausgefiltert, der Anfang Februar im Bundesstaat Iowa beginnt. Favoriten bei den Demokraten für die Kandidatur sind laut Umfragen derzeit der frühere Vizepräsident Joe Biden und der Senator Bernie Sanders aus dem Bundesstaat Vermont. (sda/dpa)

