Ein Mann sitzt mit einer Israel-Flagge am Tatort. Bild: keystone

Täter rief «Free Palestine» – das wissen wir zum Attentat in Washington

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Was wir dazu wissen.

Das ist passiert

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Es hat sich laut dem israelischen Botschafter in den USA um ein junges Paar gehandelt, das sich demnächst verloben wollte. Die beiden Opfer nahmen an einem Event einer jüdischen NGO im jüdischen Museum teil, das in direkter Nähe des Tatorts liegt. Der Täter hat sich laut Zeugenaussagen als Unterstützer Gazas zu erkennen gegeben.

Das weiss man zum Tathergang

Der mutmassliche Täter wurde Zeugen zufolge vor der Tat beim Museum gesehen. Die Tat selbst erfolgt ausserhalb. Der Mann hat den Aussagen zufolge eine Gruppe von vier Personen angesprochen und unmittelbar darauf das Feuer eröffnet. Die israelische Nachrichtenseite «Ynet» zitierte die Sprecherin der israelischen Botschaft in Washington mit der Aussage, dass die Botschaftsmitarbeiter «aus nächster Nähe erschossen wurden».

Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen starben die beiden Opfer noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Einsatzkräfte am Tatort in Washington, D.C. Bild: keystone

Eine Augenzeugin berichtete gegenüber CNN, der Täter habe sich danach zuerst als Zeuge vor Ort ausgegeben und zehn Minuten mit anderen Menschen auf die Polizei gewartet. Er sei ins Museum gerannt und die Sicherheitskräfte hätten ihm zuerst Wasser angeboten, weil er völlig aufgelöst gewesen sei. Die Sicherheitskräfte hätten gedacht, der Mann habe die Tat beobachtet.

Er wollte demzufolge, dass die Polizei alarmiert wird, so die Zeugin. Erst als diese zehn Minuten später eingetroffen sei, habe er sich als Täter zu erkennen gegeben. Dabei habe er gesagt:

«Ich habe es getan, ich habe es für Gaza getan. Free Palestine!»

Das weiss man über den Täter

Laut ersten Informationen heisst der Mann Elias Rodriguez, ist 30 Jahre alt und stammt aus Chicago. Er war bisher nicht polizeibekannt. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass Rodriguez alleine gehandelt hat und keine weitere Bedrohung am Tatort besteht.

So reagiert Israel

Israels Staatspräsident Izchak Herzog hat sich entsetzt über die Tötung zweier Mitarbeiter der Botschaft seines Landes in der US-Hauptstadt Washington gezeigt. «Ich bin erschüttert über die Szenen in Washington DC. Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Hasses, des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat», sagte Herzog in einer Stellungnahme. «Wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde in DC und in den gesamten USA», hiess es.

Der israelische Präsident Izchak Herzog. Bild: keystone

«Amerika und Israel werden in der Verteidigung unseres Volkes und unserer gemeinsamen Werte zusammenstehen. Terror und Hass werden uns nicht brechen», sagte Herzog weiter. Die Tat erfolgte vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen.

So reagiert Trump

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Tat auf seiner Plattform Truth Social. «Diese schrecklichen Morde in Washington, die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen aufhören, JETZT!», schrieb er. Hass und Radikalismus hätten keinen Platz in den USA. (con)

