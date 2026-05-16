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Heidi Klum sagt, sie sei anfangs zu dünn für Ehemann Tom Kaulitz gewesen

81st Annual Golden Globe Awards - LA Tom Kaulitz and Heidi Klum arrive at the 81st Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2024 in Beverly Hills, Los Angeles, CA, USA ...
Tom Kaulitz und Heidi Klum: Sie sind seit 2019 verheiratet.Bild: www.imago-images.de

Heidi Klum verrät: Tom Kaulitz fand sie anfangs zu dünn

Heidi Klums Körper hat sich im Laufe der vergangenen Jahre verändert. Grund dafür ist unter anderem ihr Mann Tom Kaulitz, wie sie verrät.
16.05.2026, 15:4316.05.2026, 15:44
Dinah Rachko / t-online
Ein Artikel von
t-online

Heidi Klum und Tom Kaulitz gehen entspannt mit dem Älterwerden um. Beim Aufenthalt in Cannes sprach die 52-Jährige darüber, wie sich ihr Leben verändert hat. Klum erklärte: «Früher konnte ich essen, was ich wollte. Das ging einfach rein und wieder raus. Heute geht es rein und bleibt erst einmal», sagte die vierfache Mutter der «Bild»-Zeitung. Etwas, das ihrem Mann wohl gefallen dürfte.

Denn nach Klums Worten nahm er Einfluss auf ihre Gewichtszunahme. «Als wir uns kennengelernt haben, war ich Tom zu dünn», so Klum. «Tom hat gesagt: ‹Du kannst ruhig mehr essen.› Das habe ich dann auch gemacht. Dass ich zugenommen habe, war eine Mischung aus Tom und dem Älterwerden. Der Körper verändert sich einfach.»

«Es darf ruhig auch ein bisschen weich sein»

Auch der 36-jährige Tom Kaulitz nehme die Veränderungen mit zunehmendem Alter wahr. «Er sagt, er merke, dass alles ein bisschen weicher wird und die Haut sich verändert und auch ein bisschen hängt – so wie ich das bei mir auch merke», verriet Klum. Früher sei ihr Mann «total durchtrainiert» gewesen und oft im Fitnessstudio gewesen. Heute gehe er entspannter damit um.

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Das komme ihr entgegen: «Es darf ruhig auch, genauso wie ich, ein bisschen weich sein.» Nach Ansicht des Paares werde das Älterwerden im Alltag oft weniger deutlich sichtbar als auf Fotos. «Auf Fotos sieht man es manchmal mehr als im Alltag», sagte Klum.

Seit 2019 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet. Über ihre Beziehung sagte Klum: «Wir sind noch verliebter als am Anfang. Ich habe mir den Richtigen ausgesucht.»

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