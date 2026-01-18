Nebel-1°
Nato-Chef Rutte: Habe mit Trump über Grönland gesprochen

NATO Secretary General Mark Rutte addresses the audience during the Global Europe Forum at the European Parliament in Brussels, Belgium, Tuesday, Jan. 13, 2026. (AP Photo/Omar Havana) Belgium Global E ...
Versucht die Situation um Grönland zu entschärfen: NATO Generalsekretär Mark Rutte.Bild: keystone

18.01.2026, 20:1318.01.2026, 20:13

Im eskalierenden Grönland-Streit zwischen den USA und Europa hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit Donald Trump gesprochen. Er habe mit dem US-Präsidenten über die Sicherheitslage in Grönland und der Arktis geredet, teilte Rutte auf X mit.

«Wir werden weiter daran arbeiten, und ich freue mich darauf, ihn Ende dieser Woche in Davos zu treffen», fügte er hinzu. In Davos findet das Weltwirtschaftsforum statt, zu dem am Mittwoch auch Trump erwartet wird.

Bild: x.com/secgennato

Hintergrund des Gesprächs sind die Ansprüche von US-Präsident Trump auf das zu Dänemark gehörende Grönland. Seine europäischen Nato-Partner sind strikt dagegen, dass sich die USA Grönland einverleiben.

In einem beispiellosen Schritt kündigte Trump am frühen Samstagabend unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten an – alle von ihnen Nato-Länder. (sda/dpa)

Dr. Rodney McKay
18.01.2026 20:18registriert September 2024
Boykott USA! Weg von dieser Bananenrepublik! Wer weiterhin sorglos deren Produkte verwendet ist einfach nur dumm!

Rutte ist nichts weiter als ein weiterer Rückgratloser speichellecker Trumps.
avatar
Laborant
18.01.2026 20:37registriert November 2019
10% mehr Zoll auf Dänische Güter... das heisst doch, dass Grönland auch 10% teurer wird wenn er es kaufen will. 🤷
