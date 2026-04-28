wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
International
USA

König Charles will vor US-Kongress zu Zusammenhalt aufrufen

König Charles will vor US-Kongress zu Zusammenhalt aufrufen

28.04.2026, 11:3328.04.2026, 11:33

Bei seiner Rede vor dem US-Kongress wird König Charles III. vor dem Hintergrund der angespannten US-britischen Beziehungen zum Zusammenhalt beider Länder aufrufen.

KEYPIX - President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III arrive to look at the White House garden and bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. ( ...
Donald Trump und König Charles am Montag.Bild: keystone

Wie britische Medien schon vor der mit Spannung erwarteten Rede berichteten, wird er die US-amerikanisch-britische Verbindung als Geschichte der «Versöhnung und Erneuerung» bezeichnen. Zudem werde er in seiner für heute Nachmittag (Ortszeit) erwarteten Rede von «einer der bedeutendsten Allianzen der Menschheitsgeschichte» sprechen.

Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., der vor dem Kongress sprechen wird.

Trotz mancher Differenzen in der Vergangenheit hätten die gemeinsamen Traditionen der Verbündeten dazu geführt, dass «unsere beiden Länder immer wieder Wege gefunden haben, zusammenzukommen», heisst es den Berichten zufolge im Manuskript der Rede. Die Beziehungen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und Sicherheit würden «nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten gemessen».

Das Königspaar wurde am Montag von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump zu dem mehrtägigen Staatsbesuch in Washington empfangen, der als diplomatischer Drahtseilakt gilt. Trump, der als grosser Fan der britischen Royals gilt, hatte die britische Regierung zuletzt immer wieder unter anderem wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg kritisiert. In London hofft man, dass der König das Verhältnis wieder in eine positive Richtung lenken kann. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neun Jahre Flucht: Mann wegen versuchten Mordes an der Grenze zur Schweiz festgenommen
Ein seit neun Jahren international gesuchter Straftäter ist an der deutschen Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 42-Jährige wird seit 2017 von der Republik Moldau wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes gesucht, wie Deutschlands Bundespolizei mitteilte.
Zur Story