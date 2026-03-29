wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

CNN will Siedlergewalt in Israel dokumentieren – und wird gehindert

IDF Soldat im Video: «Wir sind hier, weil das unser Platz ist.»
IDF Soldat im Video: «Wir sind hier, weil das unser Platz ist.»Bild: Youtube

CNN-Team wollte Siedlergewalt dokumentieren – und wurde von Israel gehindert

Ein internationaler Presseverband wirft der israelischen Armee vor, im besetzten Westjordanland ein Team des US-Senders CNN gewaltsam an seiner Arbeit gehindert zu haben.
29.03.2026, 11:1029.03.2026, 12:56

«Es handelt sich um einen gewaltsamen Angriff auf eindeutig identifizierte Journalisten und einen direkten Angriff auf die Pressefreiheit», teilte die Foreign Press Association (FPA) mit. Die Journalisten hätten die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler und die Errichtung eines illegalen Aussenpostens dokumentieren wollen, als sie gewaltsam festgesetzt worden seien. CNN zeigt ein Video zu dem Vorfall.

Die Reportage von CNN-Journalist Jeremy DiamondVideo: YouTube/KFDM YouTube

Der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani schrieb auf der Plattform X, das Verhalten der Soldaten spiegele nicht die Haltung der israelischen Armee wider. Der Fall werde untersucht. Er habe sich «privat» entschuldigt.

CNN-Journalist Jeremy Diamond schrieb auf X, israelische Soldaten hätten einen Fotojournalisten angegriffen und sein Team festgehalten. Die zweistündige Festsetzung habe viel über die Motive dieser israelischen Soldaten offenbart: «Sie handeln im Dienste der Siedlerbewegung.»

FPA: Journalist in Würgegriff genommen

Laut FPA hatten sich die Journalisten deutlich ausgewiesen. Die Soldaten aber hätten wiederholt versucht, die Aufnahmen zu verhindern, indem sie drohten, die Kamera zu beschlagnahmen. Später habe ein Soldat einen CNN-Journalisten in den Würgegriff genommen, ihn zu Boden geworfen und seine Kamera beschädigt. Mit Gewehren auf Journalisten und Zivilisten zu zielen, einen Kameramann körperlich anzugreifen und ein Team festzuhalten, seien Handlungen, die jede Grenze überschreiten, schrieb der Journalistenverband.

«Dies war kein Missverständnis. Es war nicht das erste Mal, dass Soldaten Journalisten im Westjordanland misshandelt haben», schrieb die FPA weiter. Sie verurteile diesen Vorfall auf das Schärfste und fordere eine sofortige und transparente Untersuchung.

«Dies war kein Missverständnis. Es war nicht das erste Mal, dass Soldaten Journalisten im Westjordanland misshandelt haben»
Foreign Press Association (FPA)

Anstieg israelischer Siedlergewalt

Mit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren war es auch im Westjordanland zu einem erheblichen Anstieg von Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser und ihren Besitz gekommen. Den israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug dagegen vor oder stellten sich sogar auf die Seite der aggressiven Siedler.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700'000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
rindi
29.03.2026 11:37registriert November 2023
Nun ja, das Problem "CNN" wird ja bald wegfallen, wenn Warner Bro's von Paramount übernommen ist. Dann wird ein weiterer unabhängiger, Trömp Kritischer Sender nicht mehr unabhängig sein, & nur noch in Trömp's & Bibi's Interessen Reportagen machen.
426
Melden
Zum Kommentar
avatar
Explorer123
29.03.2026 12:04registriert Februar 2024
Logisch wurden sie daran gehindert.
Wer will schon, dass einem bei Morden zugeschaut wird ?
376
Melden
Zum Kommentar
avatar
FrancoL
29.03.2026 12:04registriert November 2015
Wow, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Danke das man mich aufgeklärt hat und aufzeigt, dass Israel heute auch nicht konform unterwegs ist, das war es ja vor Jahren nicht, oder . . . . ?
245
Melden
Zum Kommentar
5
Schweizer zu 30 Jahren Haft in Italien verurteilt: Gericht bestätigt Urteil
Ein italienisches Berufungsgericht hat die Verurteilung eines Schweizers zu 30 Jahren Haft bestätigt.
Der heute 68-Jährige soll im Jahr 1974 Urheber eines rechtsextremistisch motivierten Bombenanschlags auf der Piazza della Loggia in Brescia gewesen sein.
Zur Story