Barnsdall, Oklahoma, 8. Mai 2024 Bild: keystone

Mehrere Tote nach Tornado in den USA

In mehreren Bundesstaaten der USA haben Tornados gewütet und mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Zwei der Todesfälle vom Mittwoch (Ortszeit) meldeten die Behörden aus Tennessee, einen weiteren aus North Carolina, wie die US-Zeitung «USA Today» und der Sender CBS berichteten. Demnach zogen starke Stürme mit Regen und Hagel über den mittleren und östlichen Teil der Vereinigten Staaten hinweg. Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden. Infrastruktur wie Häuser und Stromleitungen wurde beschädigt oder zerstört.

Betroffen waren den Berichten zufolge am Mittwoch Teile von Alabama, Tennessee, Georgia sowie Teile der beiden Ostküstenstaaten North Carolina und South Carolina. Der Nationale Wetterdienst gab zudem vorübergehend Tornadowarnungen am Abend für Gebiete in den Bundesstaaten Oklahoma, Kansas, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee und Texas aus, die häufig von diesem Wetterphänomen heimgesucht werden.

Diese jüngste Serie von Tornados begann Medienberichten zufolge zu Wochenbeginn. Im Bundesstaat Oklahoma habe es dabei am Montag einen Toten gegeben, berichtete CBS. Am Dienstag zogen Stürme dann über die Staaten Indiana, Ohio und Michigan. In Michigan wurden nahe dem Ort Kalamazoo unter anderem mobile Wohnhäuser aus Holz beschädigt, wie auf Fotos zu sehen war. (sda/dpa)