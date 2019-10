International

Syrien: Trump kündigt Sanktionen gegen Türkei an



Bild: AP

Trump kündigt Sanktionen gegen Türkei an

Der amerikanische Präsident scheint derzeit oft seine Meinung zu wechseln: Trump kündigte am Montagabend via Twitter an, dass man der Türkei nun Sanktionen auflegen wolle. Grund dafür ist die umstrittene türkische Militäroffensive in Nordostsyrien.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

In einer Mitteilung Trumps hiess es am Montag, unter anderem würden wegen der «destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien» Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei wieder auf 50 Prozent angehoben.

Ausserdem sollen gemäss der präsidentiellen Mitteilung auch gegenwärtige und ehemalige Regierungsmitarbeiter Ziel von Sanktionen werden.

Zusätzlich werden Verhandlungen über ein mögliches Handelsabkommen zwischen der USA und Türkei auf Eis gelegt werden. Diese Abkommen hätten ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar.

