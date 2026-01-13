Nebel
«Dilbert»-Cartoon-Zeichner Scott Adams gestorben

13.01.2026, 20:5013.01.2026, 20:50
FILE - Scott Adams, creator of the comic strip Dilbert, talks about his work at his studio in Dublin, Calif., on Oct. 26, 2006. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) Obit Scott Adams
Scott Adams, hier im Jahr 2006. (Archivbild)Bild: keystone

Der US-Künstler Scott Adams, der mit der Comic-Figur «Dilbert» weltberühmt wurde, ist tot. Adams sei im Alter von 68 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben, teilte seine Ex-Frau Shelly Adams via YouTube mit. Im Beisein seiner Angehörigen sei er friedlich eingeschlafen.

Shelly Adams las zudem eine vorab vorbereitete Mitteilung ihres Ex-Mannes vor: «Ich hatte ein grossartiges Leben. Ich habe alles gegeben.» US-Präsident Donald Trump kondolierte via seinem Online-Sprachrohr Truth Social und würdigte Scott Adams als «fantastischen Typen». Adams hatte seine Krankheit bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Comic-Zeichners.

Erster «Dilbert»-Comic erschien 1989

Der 1957 im Bundesstaat New York geborene Adams hatte in den 80er und 90er Jahren als Manager bei mehreren US-Unternehmen gearbeitet. Währenddessen kam ihm die Idee für einen Comic, der sich satirisch mit der Arbeitswelt in Unternehmen auseinandersetzt. Als Hauptfigur dachte er sich «Dilbert» aus – mit kurzärmeligem Hemd, Krawatte und Brille. 1989 wurde erstmals ein «Dilbert»-Comic in den USA veröffentlicht, später erschienen sie auf der ganzen Welt.

In den vergangenen Jahren sorgte Adams aber vor allem mit abwertenden, beleidigenden und rassistischen Äusserungen für Schlagzeilen. Daraufhin verlor er 2023 so gut wie alle Comic-Aufträge und veröffentlichte danach nur noch im Selbstverlag. Adams hatte die Vorwürfe stets bestritten und betont, er fühle sich falsch verstanden. Gleichzeitig wiederholte er die Aussagen in ähnlicher Form aber immer wieder in seinem Podcast. (sda/dpa)

