Schlag gegen Drogenring: US-Fahnder beschlagnahmen grosse Menge Fentanyl

Drogenfahndern in Kalifornien ist ein Schlag gegen Rauschgiftschmuggler gelungen. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft im Bezirk Orange County am Mittwoch seien in einem Minivan gut neun Kilogramm der Droge Fentanyl, über 86 Kilogramm Kokain und rund 372 Kilogramm Methamphetamin gefunden worden. An dieser Menge Fentanyl hätten 4.7 Millionen Menschen sterben können, hiess es in der Mitteilung. Bereits eine Dosis von zwei Milligramm könnte tödlich sein. Dies sei der grösste Drogenfund in dem Bezirk in 16 Jahren.

Fentanyl kann bereits in einer geringen Menge tödlich sein. Bild: keystone

Zwei Männer im Alter von 36 und 53 Jahren müssen sich nun wegen Drogendelikten verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten drohen ihnen jeweils bis zu 37 Jahren Haft.

Fentanyl ist ein synthetischen Opioid, das 50-mal stärker ist als Heroin. Es ist ein Treiber der Opioid-Krise in den USA mit Zehntausenden Toten pro Jahr. (sda/dpa)