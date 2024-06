Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Von einem Hurrikan spricht man ab einer Windgeschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde. Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.

Der erste Hurrikan der Saison im Atlantik hat sich auf Kategorie 4 verstärkt. Mit Windgeschwindigkeiten von derzeit 215 Kilometern pro Stunde hat sich «Beryl» zu einem «extrem gefährlichen Hurrikan» entwickelt, wie die US-Wetterbehörde NOAA am Sonntag mitteilte. «Lebensbedrohliche Winde und Sturmfluten» würden in Teilen der Windward-Inseln - einem Teil der Kleinen Antillen in der Karibik - für den frühen Montag (Ortszeit) erwartet, hiess es. Für die Inseln Barbados, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Grenada sowie Tobago gelte jetzt eine Hurrikan-Warnung. «Beryl» hatte sich erst am Samstag (Ortszeit) von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der Kategorie 1 entwickelt.

Pfiffige Rentner umgehen Heiratsstrafe mit Schein-Scheidungen – die Sonntagsnews

Eine Rekordmenge Falschgeld in der Schweiz, Skepsis gegenüber Rentenreform und Häuser in Gefahrenzonen behalten Wert: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

In der Schweiz wurde im Jahr 2023 so viel Falschgeld wie noch nie aus dem Verkehr gezogen. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Polizei (Fedpol), die «SonntagsBlick» vorliegen. Explosionsartig zugenommen hat dabei vor allem die Schadenssumme in Euro. 2023 wurden Euronoten im Wert von mehr als 13 Millionen Franken konfisziert. In den Jahren zuvor bewegte sich der Wert jeweils unter der Marke von zwei Millionen Euro. Auch gefälschtes Schweizer Geld wurde beschlagnahmt. 2023 waren es knapp 2,5 Millionen Franken. Laut einem Fedpol-Sprecher liegt die Zunahmen bei den sichergestellten gefälschten Euros vor allem an grösseren Beschlagnahmungen bei sogenannten Rip-Deals. Seit einigen Jahren setzen Kriminelle vermehrt auf diesen Trick: Sie zeigen den Verkäufern von Luxuswaren erst Taschen voller Scheine und lenken ihn vom genauen Anschauen ab oder tauschen die Taschen in einem unbeobachteten Moment gegen Taschen mit Falschgeld aus.