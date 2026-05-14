wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
International
USA

Venezuelas Ex-Staatschef muss Zelle angeblich mit 18 Häftlingen teilen

Venezuelas Ex-Staatschef muss Zelle angeblich mit 18 Häftlingen teilen

14.05.2026, 07:0514.05.2026, 07:05
FILE - Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at the Miraflores presidential palace, March 12, 2020, in Caracas, Venezuela. (AP Photo/Matias Delacroix, File) Nicolas Maduro
Bild: keystone

Der in den USA inhaftierte frühere Machthaber Venezuelas, Nicolás Maduro, muss sich nach Aussagen seines Sohnes eine Gefängniszelle mit 18 weiteren Häftlingen teilen. In der Gemeinschaftszelle in einem New Yorker Gefängnis sei auch der US-Rapper Tekashi 6ix9ine nach Bewährungsverstössen kurzzeitig untergebracht gewesen, sagte Nicolás Maduro Guerra, der einzige Sohn Maduros, in einem «Spiegel»-Interview.

Der venezolanische Staatschef und seine Ehefrau waren Anfang Januar von US-Truppen in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen worden. Dort sind sie unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Maduro bestreitet, sein Amt dazu genutzt zu haben, den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. «Meine Familie hat mit Drogen oder Terroristen nichts zu tun. Das alles ist ein politischer Prozess», sagte auch sein 35-jähriger Sohn, der als «Nicolasito» bekannt ist.

«Nicht damit gerechnet, dass sie Caracas angreifen»

Trotz der zunehmenden Spannungen mit der Regierung von Präsident Donald Trump, die es vor dem US-Angriff am 3. Januar gegeben hatte, sei der Militäreinsatz für die Maduro-Familie und für die venezolanische Regierung unerwartet gewesen. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie Caracas angreifen würden», sagte der Sohn des entmachteten Präsidenten. Zugleich habe Venezuela seine eigenen Stärken überschätzt und nicht genug getan, um seinen Vater zu beschützen.

Maduros Sohn wies Trumps Darstellung zurück, wonach die USA nach der Gefangennahme Maduros faktisch die Regierungsgeschäfte in Venezuela übernommen hätten. «Alles, was zurzeit passiert, ist unsere eigene Initiative: das Amnestiegesetz, die Öffnung des Ölsektors», sagte Maduro Guerra. Venezuela habe weiterhin ein sozialistisches Staatsmodell, müsse aber nun Zugeständnisse machen. Derzeit führt die ehemalige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Regierungsgeschäfte in Caracas. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Provokativer Post: Trump will Venezuela annektieren

US-Angriff auf Venezuela

Video: watson/Reuters
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Italien: Polizisten sollen Daten von Prominenten verkauft haben
Die italienischen Behörden ermitteln nach einem mutmasslichen Fall von Datenhandel gegen zwei Polizeibeamte.
Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts, Nicola Gratteri, sollen sie vertrauliche Informationen über Fussballer, Unternehmer, Sänger und Schauspieler aus offiziellen Datenbanken abgefragt und verkauft haben. Für die Daten habe es sogar eine Preisliste gegeben, sagte Gratteri bei einer Pressekonferenz in Neapel.
Zur Story