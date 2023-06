Biden über Xi: «Das ist sehr peinlich für Diktatoren»

Im Februar hatte das US-Militär in amerikanischem Luftraum einen mutmasslichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Xi habe sich darüber aufgeregt, weil er zum Zeitpunkt des Abschusses nicht gewusst habe, wo sich der Ballon befunden habe, da dieser vom Kurs abgekommen sei, sagte Biden und fügte hinzu: «Das ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert ist.» Anschliessend sagte Biden unter anderem auch, dass China «echte wirtschaftliche Schwierigkeiten» habe.

US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping mit einem Diktator gleichgesetzt. Bei einer Spendenveranstaltung in Kalifornien kam Biden am Dienstag auf die sogenannte Ballon-Affäre zu sprechen.

Hitzewelle in Italien in den kommenden Tagen erwartet

Italien steht vor einer ersten, kurzen Hitzewelle in diesem Jahr. Am Mittwoch und Donnerstag werden laut Meteorologen in Teilen des Mittelmeerlandes bis zu knapp 40 Grad erwartet.