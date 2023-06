Biden lobt China-Besuch seines Aussenministers

Auch der Austausch zwischen Peking und Berlin kommt wieder in Schwung: Der neue chinesische Regierungschef Li Qiang begann in Berlin einen Deutschland-Besuch mit einem Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Am Dienstag folgen Regierungskonsultationen mit Kanzler Olaf Scholz und Ministern beider Seiten. (con/sda/dpa)

Zum Abschluss seiner zweitägigen Gespräche hatte Blinken gesagt, beide Seiten stimmten überein, «dass wir unsere Beziehung stabilisieren müssen». Als besondere Geste empfing ihn sogar Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, was protokollarisch ungewöhnlich war. Bei seinem Treffen mit Blinken sprach Xi Jinping von «Fortschritten» durch den Besuch. Beide Seiten hätten «Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt».

US-Präsident Joe Biden hat sich sehr zufrieden mit dem Besuch seines Aussenministers in China gezeigt. Antony Blinken habe einen «verdammt guten Job gemacht», sagte Biden am Montag (Ortszeit) bei einem Besuch US-Bundesstaat Kalifornien.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Warum die USA aus der China-Falle wollen

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Weltwirtschaft umgekrempelt. Washington und Peking müssen einen neuen Konsens finden.

Erinnert ihr euch noch an den Washingtoner Konsensus? An die Doktrin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die allen Schwellenländern offene Märkte, niedrige Zölle und möglichst wenig staatliche Regulierung aufs Auge drückte? An die Lobgesänge auf die Globalisierung, die 400 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreite und der ganzen Bevölkerung Wohlstand und Frieden in Aussicht stellte?