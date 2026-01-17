Ein Polizeiauto im US-Bundesstaat Pennsylvania. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

USA: Elfjähriger erschiesst Vater im Schlaf – weil er ins Bett musste

Mitten in der Nacht wird eine Frau von einem Knall geweckt. Neben ihr liegt ihr Mann, regungslos. Ihr elfjähriger Sohn sagt nur einen Satz – der alles verändert.

Ellen Ivits / t-online

Ein elfjähriger Junge soll in Duncannon im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen Adoptivvater erschossen haben. Die Polizei geht von einem gezielten Schuss in den Kopf aus. Der Junge wurde festgenommen und muss sich nun wegen eines Tötungsdelikts verantworten.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurde die Polizei am frühen Morgen des 13. Januar alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann in seinem Bett vor – er war offenbar infolge eines Kopfschusses gestorben. Bei dem Toten handele es sich um den 42-jährigen Douglas D., berichten US-Medien.

«Ich habe Daddy getötet»

Die Ehefrau des Toten gab laut der Polizei an, in der Nacht durch ein lautes Geräusch und einen Geruch geweckt worden zu sein, der sie an ein Feuerwerk erinnerte. Als sie das Licht eingeschaltet habe, habe sie Blut bemerkt. Ihr Mann habe nicht reagiert. Kurz darauf sei ihr Sohn ins Zimmer gekommen und habe gerufen: «Daddy ist tot.»

Vor Ort sollen die Polizisten selbst gehört haben, wie der Junge die Tat seiner Mutter gestanden habe. Sie zitieren ihn mit den Worten: «Ich habe Daddy getötet.»

In einer eidesstattlichen Erklärung heisst es, der Junge habe der Polizei gegenüber eingeräumt, die Tat begangen zu haben. Er habe gesagt: «Ich habe jemanden erschossen» – und später bestätigt, dass es sich dabei um seinen Vater gehandelt habe.

Geburtstag nimmt tödliches Ende

Wie es weiter in den Unterlagen heisst, habe der Junge erzählt, er habe am Abend zuvor einen «guten Tag» mit seinen Eltern verbracht. Kurz nach Mitternacht hätten ihm die Eltern noch «Happy Birthday» gesungen, dann seien sie schlafen gegangen. Als sein Vater ihm sagte, dass er jetzt ins Bett müsse, sei er wütend geworden.

Nach eigenen Angaben wollte der Junge eigentlich seine Nintendo Switch suchen, die ihm zuvor weggenommen worden war. Dafür habe er den Waffenschrank des Vaters geöffnet – den Schlüssel habe er in einer Schublade gefunden. Laut Polizei lud der Junge dann eine Waffe durch, ging ans Bett seines Vaters und feuerte einen Schuss ab. Das Schlafzimmer des Jungen ist über einen Kleiderschrank mit dem Zimmer der Eltern verbunden.

Als Polizisten ihn später fragten, was er sich bei der Tat gedacht habe, sagte der Junge, er sei wütend gewesen und habe «nicht darüber nachgedacht».

Nach Angaben der Polizei wurde der Junge 2018 von dem Ehepaar adoptiert. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, eine Kaution wurde nicht gewährt. Die nächste Anhörung ist für den 22. Januar angesetzt. Minderjährige ab zehn Jahren können im US-Bundesstaat Pennsylvania bei schweren Straftaten (z. B. Mord) wie Erwachsene angeklagt werden, wobei eine Übertragung vom Jugend- auf das Erwachsenengericht möglich ist.

