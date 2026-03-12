«Die Grills bleiben an»: Salt Bae setzt ein Zeichen für Dubai

Bild: www.imago-images.de

«Die Grills bleiben an»: Influencer «Salt Bae» reist nach Dubai

Trotz der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten hat der Gastronom Nusret Gökçe, besser bekannt unter dem Namen «Salt Bae», seine Unterstützung für Dubai und die Golfregion bekundet. Der Unternehmer reiste am Samstag aus New York an und bestätigte, dass seine Filialen in der Region geöffnet bleiben.

Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Gulf Business erklärte Gökçe, dass sein Besuch dazu diene, seinem Team beizustehen und sein Vertrauen in die Region zu signalisieren. Er betonte die strategische Bedeutung Dubais für sein Unternehmen: «Nusr-Et wurde in der Türkei gegründet und hat sich in Dubai zu einer globalen Marke entwickelt.»

Vom Metzger zum Internet-Star

Gökçe begann seine Laufbahn als Metzgerlehrling in der Türkei und eröffnete 2010 sein erstes Steakhouse in Istanbul. Internationale Bekanntheit erlangte er im Jahr 2017, nachdem ein Video seiner speziellen Technik beim Schneiden und Salzen von Fleisch in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Der ehemalige Metzger salzt seine Steaks über den Ellenbogen. Bild: giphy

Heute betreibt Gökçe ein Netzwerk von Luxus-Restaurants in zahlreichen Metropolen, darunter: New York, Miami, London, Abu Dhabi, und viele mehr.

Signale der Stabilität

Die Äusserungen des Gastronomen fallen in eine Zeit, in der viele Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bemüht sind, trotz der regionalen politischen Lage Stabilität zu vermitteln. Laut Branchenberichten betonen auch andere Gastronomie- und Hotelbetriebe in Dubai, dass der Geschäftsbetrieb sowie der Tourismus normal weiterlaufen.

Gökçe schloss sich dieser Einschätzung an und erklärte, dass die Türen seiner Restaurants offen bleiben und die Bewirtung der Gäste unverändert fortgesetzt werde. «Die Grills bleiben an», betont er. (val)