Brand zerstört Boote und Gebäude in US-Küstenstadt – vier Verletzte

Ein grosses Feuer in einem Hafen an der US-Ostküste hat Boote, Häuser und Autos zerstört. Bei dem Brand in Mattapoisett im Bundesstaat Massachusetts seien vier Menschen verletzt worden, darunter drei Feuerwehrleute, berichteten US-Medien am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Feuerwehrchef Andrew Murray. Das Feuer war demnach am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in der kleinen Hafenstadt rund 80 Kilometer südlich von Boston ausgebrochen. Die Flammen hätten auf fünf Gebäude übergegriffen.

Auf Fotos und Videos waren riesige schwarze Rauchwolken und brennende Boote zu sehen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren Murray zufolge zeitweise im Einsatz. Auch Löschboote seien angefordert worden, um Meerwasser zu pumpen. Starke Winde hätten «das Feuer definitiv angefacht», sagte Murray demnach.

«Wir haben eine Explosion nach der anderen gehört. Innerhalb einer Stunde muss es um die 50 Explosionen gegeben haben», sagte eine Anwohnerin einem örtlichen TV-Sender. Der Webseite des Hafens zufolge handelt sich um eine Werft speziell für Freizeitboote - Techniker würden dort Reparaturarbeiten vornehmen. Der Nationale Wetterdienst hatte für die Gegend vor erhöhter Brandgefahr aufgrund von Trockenheit und starken Winden gewarnt. (saw/sda/dpa)