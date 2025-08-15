recht sonnig21°
DE | FR
burger
International
USA

Trump, Putin und das Steele-Dossier

A Matryoshka, the traditional Russian wooden dolls, depicting U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin is displayed for sale at a souvenir shop in St. Petersburg, Russia, Wedne ...
Wilde Spekulationen, der russische Geheimdienst könne kompromittierendes Material («Kompromat») über Trump besitzen, mit dem er ihn unter Druck setzt, wurden vor allem durch das sogenannte Steele-Dossier befördert.Bild: keystone

Kompromat? Trump, Putin und das Steele-Dossier

15.08.2025, 09:3215.08.2025, 09:32
Mehr «International»

Männerfreundschaft, Zweckbündnis oder Abhängigkeit? Nicht erst seit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird über die Art des Verhältnisses zwischen dem Republikaner und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spekuliert. Unerklärlich freundlich, so finden viele, ist der Anführer der westlichen Welt dem russischen Staatschef zugewandt.

Findet Trump Putin einfach nur sympathisch – und möglicherweise Gefallen an dessen Führungsstil? Schuldet er ihm etwas? Oder hat er womöglich Angst vor dem Russen? Wilde Spekulationen, der russische Geheimdienst könne kompromittierendes Material («Kompromat») über Trump besitzen, mit dem er ihn unter Druck setzt, wurden vor allem durch das sogenannte Steele-Dossier befördert.

Trump sprach von «Fake News» und «Hexenjagd»

Das eigentlich vertrauliche Dokument aus dem Jahr 2016 vom britischen Ex-Geheimdienstmitarbeiter Christopher Steele machte unter Journalisten die Runde, bevor es 2017 von dem Online-Medium «Buzzfeed» veröffentlicht wurde.

Tenor des 35 Seiten starken Dokuments ist die unbewiesene Annahme, dass Putin Trump gefördert hat, um die transatlantische Allianz zu spalten und zu einer Grossmachtpolitik wie im 19. Jahrhundert zurückkehren zu können. Eine davon unabhängige, ausführliche Untersuchung von US-Sonderermittler Robert Mueller brachte jedoch keine Hinweise auf strafbare Handlungen des Trump-Teams.

In Auftrag gegeben hatten das Steele-Dossier Organisationen im Umfeld der demokratischen Wahlkampfkampagne von Hillary Clinton. Darin sind auch sehr konkrete Behauptungen über angebliche Sex-Eskapaden Trumps in Russland aus der Zeit vor seiner Wahl zum US-Präsidenten enthalten.

Laut einer Untersuchung des US-Justizministeriums zweifelte die Bundespolizei FBI, die von Steele auf die angeblichen Erkenntnisse hingewiesen wurde, an deren Zuverlässigkeit. Demnach könnte es sich sogar um eine absichtliche Desinformationskampagne aus Moskau handeln. In US-Medien wird das Dossier daher oft als «diskreditiert» bezeichnet. Trump bezeichnete die Behauptungen als «Fake News» und sprach von einer «Hexenjagd».

«Goldene Duschen» soll es nicht gegeben haben

Trotzdem machte das Dossier bis ins vergangene Jahr hinein weiter Schlagzeilen. Hintergrund war eine Zivilklage Trumps in Grossbritannien gegen Steeles Unternehmen Orbis Business Intelligence. In einer schriftlichen Einlassung äusserte sich Trump dabei auch zu konkreten Behauptungen aus dem Dossier.

«Ich kann bestätigen, dass ich zu keinem Zeitpunkt an perversem sexuellem Verhalten teilgenommen habe, einschliesslich der Bezahlung von Prostituierten, um in der Präsidentensuite eines Hotels in Moskau „goldene Duschen“ zu veranstalten», zitierte die BBC Trump aus einem Gerichtsdokument. Nichts von den in dem Dossier beschriebenen Dingen habe stattgefunden, so Trump demnach.

Mit «goldenen Duschen» ist das Urinieren zum sexuellen Lustgewinn gemeint. Laut dem Steele-Dossier könnte der russische Geheimdienst FSB Aufnahmen von einer entsprechenden Sex-Party aus dem Jahr 2013 haben. Zu den von Trump beanstandeten Behauptungen aus dem Dossier gehörten laut dem High-Court-Urteil unter anderem auch solche über weitere Sex-Partys in St. Petersburg und über angebliche Bestechung russischer Behördenmitarbeiter.

Trump soll Verfahrenskosten zahlen

Bei der Klage in Grossbritannien warf der damalige Präsidentschaftskandidat dem Unternehmen vor, unrechtmässig private Daten verwendet zu haben, und forderte Schmerzensgeld für den erlittenen Reputationsverlust. Trump wolle seinen Ruf wiederherstellen, sagte sein Anwalt laut der britischen Nachrichtenagentur PA.

Die Klage scheiterte aber schon in einem frühen Stadium an einer Verfahrensfrage. Trump hatte schlicht zu lange damit gewartet. Er wurde zur Zahlung von 626'000 Pfund (etwa 727'000 Euro) an Verfahrenskosten verpflichtet. Bezahlt hat er laut Orbis Intelligence bislang nicht. (sda/dpa)

Mehr zu Trump und Putin:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump: Das Leben (und die Psyche) des US-Präsidenten in Bildern
1 / 60
Donald Trump: Das Leben (und die Psyche) des US-Präsidenten in Bildern

Sicherlich hatte er bereits 1987 in seinem Trump Tower Office davon geträumt, dass er einmal die ganze Welt in Händen halten würde.
quelle: newsday rm / newsday llc
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Biden und Putin begrüssen Gefangene nach dem grössten Austausch seit dem Kalten Krieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf +++ Hierhin könnte Jadon Sancho nun wechseln
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
5
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
«Putin ist Trump klar überlegen»: Diese Fallen lauern in Alaska auf den US-Präsidenten
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Erneuter Kletterunfall im Karakorum Gebirge – Chinesin stirbt auf K2
Nur wenige Wochen nach dem Tod der deutschen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist es im pakistanischen Karakorum-Gebirge erneut zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie der örtliche Kletterverein mitteilte, starb die Chinesin Guan Jing auf dem Achttausender K2.
Zur Story