Masern in den USA: Ungeimpfte sollen Reisen verschieben

Der Masernausbruch beschäftigt die USA weiter. Bereits über 1000 Fälle wurden in diesem Jahr gemeldet. Nun gibt es eine Reisewarnung.

Christiane Braunsdorf / t-online

Seit dem Höhepunkt der Masernwelle in Texas und benachbarten US-Bundestaaten werden immer neue Maserninfektionen in den USA gemeldet. Zuetzt gab es Fälle in Iowa und Nebraska. Darüber hinaus wird ein besonderes Phänomen beobachtet: Immer mehr Menschen infizieren sich auf Reisen.

Immer mehr Infektionen auf Reisen

Mindestens 62 Berichte über Reisende wurden bereits bekannt, die sich auf Flügen infiziert hatten. Dazu kommt: «Ansteckungen am Flughafen selbst sind schwieriger zu verfolgen, und die Gesundheitsämter der Bundesstaaten, Kommunen und Territorien leiten diese Untersuchungen», erklärte ein Sprecher des Center for Disease Control and Prevention, das ein Teil der amerikanischen Gesundheitsbehörde ist.

Reisende könnten sich in vielen Situationen mit Masern anstecken, darunter an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Bahnhöfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Flugzeugen und Zügen, an Touristenattraktionen und bei grossen, gut besuchten Veranstaltungen, heisst es nun in einem neuen Update der Agentur.

Das sind Masern

Masern sind eine hochansteckende Virusinfektion, die vor allem Kinder betrifft. Symptome sind Fieber, Husten, Schnupfen und gerötete Augen, gefolgt von einem fleckigen Hautausschlag, der hinter den Ohren beginnt und sich ausbreitet. Masern können schwere Komplikationen wie Lungenentzündung, Mittelohrentzündung oder sogar Gehirnentzündung nach sich ziehen. In Deutschland ist die Impfung für Kinder, die Kitas oder Horts besuchen, obligatorisch. Auch für Erzieher, Lehrer, medizinisches Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen etc. besteht eine Impfpflicht.

Masern sind eine hochansteckende Virusinfektion, die vor allem Kinder betrifft. Bild: AP

Nach Schätzungen könnten etwa zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung (rund 25 Millionen US-Amerikaner) über keinen ausreichenden Schutz gegen Masern verfügen. In Deutschland gilt seit 2020 eine Impfpflicht. Seitdem liegt die durchschnittliche Infektionsrate bei unter einem Prozent pro einer Million Einwohner.

Ohne Impfung besser keine Reise

Die Amerikaner werden aufgefordert, «alternative Reisepläne in Betracht zu ziehen», wenn sie sich vor der Abreise nicht impfen lassen könnten, und auch «eine Verschiebung ihrer Reise in Erwägung zu ziehen».

Allen Reisenden wird empfohlen, sich vor der Abreise ins Ausland vollständig gegen Masern impfen zu lassen.

