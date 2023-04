Der deutsche Rapper muss vor einem US-Gericht erscheinen. Bild: Redferns

Rapper Marteria muss heute vor einem US-Gericht erscheinen

Der «Lila Wolken»-Sänger Marteria muss sich am Dienstagnachmittag vor Gericht verantworten. Er soll gegenüber seiner Freundin handgreiflich geworden sein.

Am Dienstag muss sich der deutsche Rapper Marteria im US-Bundesstaat North Carolina offenbar vor Gericht verantworten. Der Musiker, der eigentlich Marten Laciny heisst, wurde wegen Gewaltvorwürfen vor den «Charlotte Superior Court» geladen.

Was ist passiert?

In der Nacht zum 30. März soll der Musiker in einen handgreiflichen Streit mit seiner Freundin geraten sein. Auslöser für die gewaltsame Konfrontation sei einen Seitensprung des Rappers gewesen, heisst es in der Gerichts- und Polizeiakten, die der Bild-Zeitung vorliegen. Weiter soll er seine Freundin gleich mehrmals gegen die Wand gestossen haben – so stark, dass dabei eine Lampe zu Bruch gegangen sein soll. Neben dem Bett sollen die Beamten Glasscherben gefunden haben.

Danach habe der Rapper seine Hände um den Hals des 28-jährigen Opfers gelegt und sie gewürgt. Das hat eine kleine Blessur und Rötungen am Hals des Opfers zurückgelassen, die von den ermittelnden Beamten ebenfalls festgestellt wurde.

Daraufhin nahm das Charlotte Mecklenburg Police Departement (CMPD) den 40-jährigen fest. Nur wenige Stunden später wurde er gegen eine Kaution in der Höhe von 5'000 Dollar wieder freigelassen.

Der Musiker soll um 04:20 Uhr am Morgen eine Frau gewürgt haben und wurde bis 13:17 Uhr im Revier festgehalten. bild: screenshot charlotte mecklenburg police

«Eine Gefängnisstrafe ist durchaus möglich»

In einem ersten Gerichtstermin am Dienstagnachmittag (Ortszeit) soll nun ein US-Richter entscheiden, ob es zu einem Prozess kommen wird.

Die örtliche Anwaltskanzlei Beaver Courie schreibt auf ihrer Webseite: «Eine Gefängnisstrafe ist durchaus möglich, besonders wenn es eine Verletzung gib.» In diesem Fall könnte der blaue Fleck und die Rötungen am Hals als Beweise für eine Verletzung herangezogen werden. Mögliche Anklagepunkte sind Gewalt gegen eine Frau und gewalttätiger Angriff durch Strangulation. Dafür kann es im Bundesstaat North Caroline eine über zweijährige Haftstrafe geben.

In den Gerichtsakten ist auch festgehalten, dass sich Marteria von einem Pflichtverteidiger vertreten lassen will. Und es wird klar geschrieben: Beim Nichterscheinen vor Gericht wird es zu einer erneuten Verhaftung kommen.

Ein öffentliches Statement hat der deutsche Musiker noch nicht von sich gegeben. Es gilt jedoch die Unschuldsvermutung.

Wer ist das Opfer?

Beim Opfer soll es sich um die 28-jährige Freundin des Rappers handeln. Wie die Bild schreibt, habe die attackierte Frau den Täter bei den polizeilichen Befragungen als ihr «Boyfriend» bezeichnet. Während der polizeilichen Befragung soll die Kolumbianerin gesagt haben, dass die beiden schon seit drei Jahren ein Paar sind. Dem Blatt zufolge sei der vollständige Name in den Gerichtsakten aufgeführt.

Die Identität der Frau hat Bild jedoch nicht veröffentlicht. Auf dem Instagram-Account des mutmasslichen Opfers befänden sich jedoch viele gemeinsame Fotos mit Marteria. Sie selbst soll ebenfalls Musikerin sein.

