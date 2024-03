Drei Tote bei Absturz von US-Militärhelikopter

Der Helikopter vom Typ UH-72 Lakota war laut Pentagon der Grenzschutzmission an der Südwestgrenze der USA zu Mexiko zugeteilt. Er sei nahe der Stadt Rio Grande abgestürzt. Die Hintergründe werden derzeit noch untersucht. (sda/dpa)

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill Biden sprachen den Angehörigen am Samstag ihr Beileid aus. Man werde die Einsatzbereitschaft der Getöteten niemals vergessen, hiess es in einer vom Weissen Haus veröffentlichten Mitteilung. «Unsere Dankbarkeit ist gross.»

Beim Absturz eines US-Militärhelikopters im US-Bundesstaat Texas sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine vierte Person wurde verletzt. Das teilte das US-Militär am späten Freitagabend (Ortszeit) mit. Wie die US-Nationalgarde bestätigte, handelt es sich bei den Toten um zwei Soldaten der Nationalgarde und um einen Grenzschutzbeamten. Das vierte Opfer ist demnach ebenfalls ein Soldat der Nationalgarde und schwer verletzt.

