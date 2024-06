Mitten in der kargen Berglandschaft ausserhalb von Las Vegas steht ein Monolith. bild: x/lvmpd

«Schaut euch mal das an!» Mysteriöser Monolith auf Wanderweg bei Las Vegas entdeckt

Die Polizei von Las Vegas hat am Wochenende nördlich der Spielermetropole einen mysteriösen Monolithen entdeckt. Er erinnert an die Monolithe, die im 2020 in Las Vegas und überall auf der Welt aufgetaucht sind.

«Wir erleben viele merkwürdige Dinge, wenn Leute wandern gehen. Zum Beispiel, dass sie nicht auf das Wetter vorbereitet sind oder nicht genug Wasser mitnehmen … aber schaut euch mal das an!», schrieb das Las Vegas Metropolitan Police Department am Montag auf der Social-Media-Plattform X.

«Das» ist ein rund drei Meter hoher, reflektierender Monolith, den die Polizei am Wochenende auf einem abgelegenen Wanderweg nördlich der Stadt in der Nähe des Gass Peaks entdeckt hat. Wie der spiegelnde Block dorthin gekommen ist, bleibt noch unklar.

Da es keine Möglichkeit gibt, mit dem Auto auf den 2114 Meter hohen Gipfel zu kommen, bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass er Monolith hochgetragen oder mit einem Helikopter nach oben transportiert wurde.

Noch hat niemand das Aufstellen des Monoliths für sich in Anspruch genommen. Allerdings hat er starke Ähnlichkeiten mit den Monolithen, die im Corona-Jahr 2020 in mehreren Ländern aufgetaucht sind.

Der erste dieser Monolithe wurde im November 2020 von staatlichen Wildhütern in Utah entdeckt, die von einem Helikopter aus Dickhornschafe zählen wollten. Die etwa drei bis dreieinhalb Meter hohe Struktur wurde in einer Schlucht gesichtet und anschliessend vom Utah Bureau of Land Management entfernt.

Ein ähnlicher Monolith tauchte schliesslich im Dezember 2020 in der Innenstadt von Las Vegas unter dem Vordach der Fremont Street Experience auf. Auch an anderen Orten auf der Welt wurden Monolithe gesichtet, in Rumänien, Grossbritannien oder Deutschland. Das letzte Exemplar tauchte im März dieses Jahres in Wales auf.

Monolith in der Freemont Street in Las Vegas im Dezember 2020. bild: x

Für die Monolithe in den USA beanspruchte ein anonymes Künstlerkollektiv namens «The Most Famous Artist» die Urheberschaft. Anhaltspunkt waren einige Fotos, welcher der Gründer dieser Künstlergemeinschaft auf Social Media gepostet hatte. (pre)