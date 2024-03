Ominöses Metallstück im walisischen Niemandsland. Bild: craig muir

2020 rätselte die Welt über mysteriöse Monolithe – jetzt ist wieder einer aufgetaucht

Ein mysteriöser Monolith ist am Wochenende in Wales aufgetaucht. Er erinnert an die Monolithe, die im 2020 überall auf der Welt aufgetaucht sind.

Craig Muir machte am Wochenende während eines Spaziergangs einen überraschenden Fund auf dem Hay Bluff: auf dem Hügel nahe der walisischen Ortschaft Hay-on-Wye stand ein silberner, ungefähr drei Meter hoher Monolith.

«Als ich es zum ersten Mal sah, war ich ein wenig verblüfft, denn es sah aus wie eine Art UFO», sagte Muir, der in der Nähe von Hay-on-Wye lebt. «Es schien ein sehr feines metallisches Material zu sein, fast wie chirurgischer Stahl. Die Stahlkonstruktion war etwa drei Meter lang und sah trotz des windigen Wetters vollkommen waagerecht und stabil aus», erzählte er PA Media.

Craig Muir hat ein Bauunternehmen in der Nähe des Fundortes des Monolithen. Bild: craig muir

Da es keine Möglichkeit gibt, mit dem Auto auf die Spitze des Hügels zu fahren, mutmasste Muir, dass der Monolith wohl entweder hochgetragen oder von einem Helikopter dorthin gebracht wurde.

«Er sah nicht so aus, als wäre er einfach dort hingeschmissen worden», sagte Muir. Vielmehr sehe es so aus, als ob er sorgfältig dort aufgestellt wurde. «Es gab jedoch keine offensichtlichen Spuren drumherum, und man sollte meinen, dass so etwas eine Menge Chaos verursachen würde», zitiert ihn die BBC.

Erinnerungen an 2020

Wie britische Medien berichten, hat noch niemand das Aufstellen des Monoliths für sich in Anspruch genommen. Allerdings hat er starke Ähnlichkeiten mit den Monolithen, die im 2020 in mehreren Ländern aufgetaucht sind.

Der erste dieser Monolithe wurde ursprünglich von staatlichen Wildhütern in Utah entdeckt, die von einem Helikopter aus Dickhornschafe zählen wollten. Die etwa drei bis dreieinhalb Meter hohe Struktur wurde in einer Schlucht gesichtet und anschliessend vom Utah Bureau of Land Management entfernt.

Damals beanspruchte ein anonymes Künstlerkollektiv namens «The Most Famous Artist» die Urheberschaft für die Strukturen in den USA. (jaw)