Miley Cyrus ist verlobt — funkelnder Auftritt bei «Avatar»-Premiere

Singer Miley Cyrus, right, poses for photographers with her boyfriend Maxx Morando at the premiere of the film &quot;Avatar: Fire and Ash&quot; on Monday, Dec. 1, 2025, at Dolby Theatre in Los Angeles ...
Miley Cyrus und ihr Verlobter. Bild: keystone

02.12.2025, 21:1002.12.2025, 21:37

Am 1. Dezember sorgte das Paar bei der Weltpremiere von «Avatar: Fire and Ash in Los Angeles» für Aufsehen. Die 33-jährige Sängerin posierte strahlend für die Fotografen und legte ihre Hand liebevoll auf die Brust ihres Partners Maxx Morando (27) – wobei ein nicht zu übersehender Diamantring an ihrem linken Ringfinger ins Auge fiel. Die beiden sind verlobt.

Das Paar ist seit Ende 2021 zusammen und lernte sich ursprünglich bei einem Blind Date kennen. Neben dem privaten Glück gab es an dem Abend auch berufliche Neuigkeiten zu feiern: Cyrus steuert mit dem Song „Dream As One“ den Titeltrack zum neuen Avatar-Film bei. (val)

