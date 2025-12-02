Miley Cyrus ist verlobt — funkelnder Auftritt bei «Avatar»-Premiere

Miley Cyrus und ihr Verlobter. Bild: keystone

Miley Cyrus verlobt — nach funkelndem Auftritt bei «Avatar»-Premiere

Mehr «International»

Am 1. Dezember sorgte das Paar bei der Weltpremiere von «Avatar: Fire and Ash in Los Angeles» für Aufsehen. Die 33-jährige Sängerin posierte strahlend für die Fotografen und legte ihre Hand liebevoll auf die Brust ihres Partners Maxx Morando (27) – wobei ein nicht zu übersehender Diamantring an ihrem linken Ringfinger ins Auge fiel. Die beiden sind verlobt.

Das Paar ist seit Ende 2021 zusammen und lernte sich ursprünglich bei einem Blind Date kennen. Neben dem privaten Glück gab es an dem Abend auch berufliche Neuigkeiten zu feiern: Cyrus steuert mit dem Song „Dream As One“ den Titeltrack zum neuen Avatar-Film bei. (val)