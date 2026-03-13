Robin Cuche ist im Riesenslalom in der Klasse Stehend nach dem 1. Lauf auf Podestkurs. Der Speed-Spezialist, der in der Abfahrt und im Super-G bereits Gold gewann, musste sich im ersten Durchgang lediglich Arthur Bauchet geschlagen geben. Der Franzose führt mit 0,29 Sekunden. Auf dem 3. Platz liegt Alexej Bugajew (1,64 Sekunden zurück).
Théo Gmür, der die Kombination ausliess, um sich für den Riesenslalom zu schonen, belegt den 7. Zwischenrang. Emerick Sierro (11.) und Ueli Rotach (28.) werden ab 13.00 ebenfalls in den 2. Lauf starten. (ram/sda)
