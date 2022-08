Erster Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken in den USA

Bei den Affenpocken handelt sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Die Krankheit trat jahrzehntelang vor allem in manchen west- und zentralafrikanischen Ländern auf. Seit Mai aber wurde sie auch ausserhalb Afrikas vermehrt registriert. Allein in den USA sind bislang mehr als 18'000 Fälle gemeldet worden.

Putin äussert tiefes Mitgefühl – die Staatswelt trauert um Gorbatschow

Am späten Dienstagabend ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow gestorben. Dass er weltweit ein geschätzter Politiker war, wird anhand der Trauerbekundungen auf internationaler Ebene deutlich.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow geäussert. Putin werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstagabend in Moskau an. Der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben.