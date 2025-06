Clash unter Ex-Kollegen: Pete Hegseth greift Fox-News-Journalistin verbal an

Jennifer Griffin ist seit 2007 die Chefkorrespondentin für nationale Sicherheit beim Fernsehsender Fox News. Sie kam 1999 als Jerusalem-Korrespondentin zum Netzwerk und berichtete über grosse Konflikte, darunter die Kriege im Irak und in Afghanistan. Laut «New York Times» gilt sie als eine der erfahrensten und respektiertesten Pentagon-Reporterinnen in den USA. (lzo)

Sie fragte ihn, ob er mit Sicherheit sagen könne, dass alles angereicherte Uran bei der Atomanlage in Fordo zerstört worden sei. Satellitenbilder würden nämlich darauf hinweisen, dass es möglicherweise schon vor dem Angriff wegtransportiert wurde. Hegseth beantwortete die Frage nur ausweichend und griff seine Ex-Kollegin stattdessen persönlich an:

An einer Stelle verlor der Verteidigungsminister Hegseth jedoch die Contenance – und zwar ausgerechnet wegen einer Frage von Jennifer Griffin. Griffin ist Journalistin bei Fox News, also Hegseths ehemaligem Arbeitgeber.

«Tourists, go home!» Spanier demonstrieren mit Wasserpistolen gegen den Massentourismus

Tausende setzten ein Zeichen gegen den Massentourismus auf Mallorca. Einwohnende haben genug vom Übertourismus, der die Mieten in die Höhe treibt.

«Tourists, go home!» – diesen und ähnliche Slogans skandierten am Sonntag tausende Demonstrantinnen und Demonstranten in Palma de Mallorca, dem Hauptort der Baleareninsel, die jedes Jahr Millionen von Touristen anzieht. In vielen touristischen Hotspots in Südeuropa wurde dieses Wochenende demonstriert. Dazu aufgerufen hatten verschiedene aktivistische Gruppen.