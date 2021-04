International

USA

Zwei Tote bei Unfall mit autonom fahrendem Tesla in Texas



Zwei Tote bei Unfall mit autonom fahrendem Tesla in Texas

Bild: keystone

Mit einem nach vorläufigen Polizeiangaben autonom fahrenden Tesla-Auto sind in den USA zwei Männer tödlich verunglückt. Das Fahrzeug sei am Samstagabend in Berkeley in der Nähe von Houston in Texas von der Strasse abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

«Es befand sich niemand auf dem Fahrersitz», sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das «Wall Street Journal», das zuerst über den Unfall berichtet hatte, zitierte einen Polizeisprecher mit den Worten, die Ermittlung des Unfallhergangs dauere zwar an, aber: «Wir sind uns fast zu 99.9 Prozent sicher.»

Einer der Insassen habe auf dem vorderen Passagiersitz gesessen, der andere auf dem Rücksitz. Einem örtlichen TV-Sender zufolge soll es sich um ein Tesla Model S gehandelt haben, der bei dem Unfall in Flammen aufgegangen sei. (sda/reu)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Top 10 weltweit meistverkaufte E-Autos 2020 SpaceX-Rakete nach Testflug bei Landung explodiert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter