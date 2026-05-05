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Met-Gala mit Bezos: 20 Kostüme von der New Yorker Fashionshow

epa12933005 Nicole Kidman (L), Lauren Anthony-Bezos (C) and Anna Wintour (R) pose on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institut ...
Gehen fast als Regenbogen durch: Lauren Sanchez (Mitte), Ehefrau von Multimilliardär Jeff Bezos, mit Nicole Kidman und Anna Wintour. Bild: keystone

Hände-BH und Bad Bunny wird zu Old Bunny: 20 Kuriositäten von der Met-Gala

Traditionell findet am ersten Montag im Mai in New York die Met-Gala statt. Wir haben einen Blick auf die Outfits der versammelten Prominenz geworfen.
05.05.2026, 04:4805.05.2026, 05:15

Bei der Fashionveranstaltung zeigen sich Schauspielerinnen, Influencer, Sportlerinnen und andere Prominente gerne besonders extravagant – auch dieses Jahr macht da keine Ausnahme. Eine Auswahl, von eher gewöhnlich bis zu völlig abgedreht.

Venus Williams arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (P ...
US-Tennisstar Venus Williams, mittlerweile 45 Jahre als und immer noch aktiv, in einem schwarzen Glitzerkleid.Bild: keystone
Kate Moss arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Photo ...
Ähnlich, aber mit etwas weniger dickem Stoff, zeigte sich das britische Model Kate Moss.Bild: keystone
Gigi Hadid arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Photo ...
Transparenz scheint im Trend: Auch Model Gigi Hadid liess durchblicken.Bild: keystone
Nicole Kidman arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Ph ...
Oscargewinnerin Nicole Kidman setzte dagegen auf mehr Verschlossenheit und die Farbe Rot.Bild: keystone
Cara Delevingne at arrivals for The 2026 Costume Institute Exhibition COSTUME ART Opening Night Met Gala, The Metropolitan Museum of Art, New York, NY, May 04, 2026. Photo By: Kristin Callahan/Everett ...
Model Cara Delevigne scheint ihrem «Anhang» selbst nicht ganz zu trauen.Bild: www.imago-images.de
Anna Wintour arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Pho ...
Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour hat die Met-Gala zu dem gemacht, was sie ist. Ihr türkisfarbenes Kostüm hat etwas Vogelhaftes.Bild: keystone
epa12933290 Puerto Rican reggaeton singer Bad Bunny (R), dressed as an old man, poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Inst ...
Bad Bunny wird Old Bunny: Der derzeit erfolgreichste Musiker der Welt zeigte sich kreativ.Bild: keystone
Kylie Jenner arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Pho ...
Reality-Sternchen und Unternehmerin Kylie Jenner musste auf Social Media bereits Häme für ihr Nippel-/Bauchnabel-Kleid einstecken.Bild: keystone
Emma Chamberlain arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. ...
Jetzt wirds abgedreht: Vor YouTuberin Emma Chamberlain könnte man beinahe Angst bekommen.Bild: keystone
epa12933007 Thai fashion journalist Nichapat Suphap poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute, in New York, New York ...
In die gleiche Kategorie fällt das Outfit der thailändischen Modemanagerin Nichapat Suphap – ihr scheint es selbst nicht ganz geheuer.Bild: keystone
Luke Evans arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Photo ...
Fasnacht, oder hat er den Marschbefehl erhalten? Bei Schauspieler Luke Evans sorgt nicht nur der Hut für leichte Irritation.Bild: keystone
epa12933008 British actress Gwendoline Christie poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute, in New York, New York, US ...
Auch Games-of-Thrones-Schauspielerin Gwendoline Christies Kostüm hat etwas Fasnächtliches.Bild: keystone
epa12933017 Norwegian businessman Gustav Magnar Witzoe poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute, in New York, New Y ...
Gustav Magnar Witzøe ist Norweger und einer der jüngsten Milliardäre der Welt. Sein Outfit lässt nicht unbedingt darauf schliessen, dass er sein Geld mit Lachszucht verdient ...Bild: keystone
A robot departs The Mark Hotel prior to attending The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May ...
... er scheint vor allem mit diesem Roboter um den futuristischsten Auftritt wetteifern zu wollen.Bild: keystone
Lena Dunham arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Phot ...
Schauspielerin und Autorin Lena Dunham gibt sich zugeknöpft.Bild: keystone
Sudha Reddy departs The Mark Hotel prior to attending The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, ...
Die indische Geschäftsfrau Sudha Reddy, respektive ihr Kleid, beansprucht den Roten Teppich für sich.Bild: keystone
Naomi Osaka arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Phot ...
Würde im Museum die Sonne scheinen, wäre sie gut geschützt: Tennisstar Naomi Osaka.Bild: keystone
Christian Cowan, left, and Sam Smith arrive at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, ...
Musiker Sam Smith kam als Güggel.Bild: keystone
Hugh Jackman, Sutton Foster arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in ...
Katy Perry sorgte jüngst für Negativschlagzeilen. Ob ihr Tarn-Nonnenlook etwas damit zu tun hat?Bild: keystone
Lena Mahfouf arrives at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Costume Art&quot; exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York. (Pho ...
Und zu guter Letzt: Der titelgebende Hände-BH und die französische Influencerin Lena Mahfouf in voller Pracht.Bild: keystone
Die Met-Gala
ist eine Glamour-Nacht der Modewelt und eine Benefizveranstaltung für das New Yorker Kunstmuseum (Metropolitan Museum of Art). Sie wurde erstmals 1948 als Spendenaktion durchgeführt. Ab 1972 übernahm die damalige Chefredakteurin der US-Modezeitschrift Vogue, Diana Vreeland, die Organisation und machte den Event zur Mottoshow, wodurch die Gala deutlich an Popularität und Glamour gewann. Diese Entwicklung setzte sich unter Nachfolgerin Anna Wintour, die als Vogue-Chefin zwischen 1988 und 2025 Kultstatus erlangte, fort. Heute kosten Einzelkarten für die Veranstaltung bis zu 100'000 US-Dollar. Für Kritik sorgt bei der diesjährigen Ausgabe, dass die Gala von Multimilliardär Jeff Bezos und dessen Ehefrau Lauren Sanchez mitfinanziert und -organisiert wird.
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Anna Wintour prägte die Met-Gala.Bild: keystone

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Kommentar
Die Met-Gala kann man vielleicht kaufen, aber Stil nicht

(con)

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