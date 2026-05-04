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United-Maschine kollidiert mit Lkw – Fahrer leicht verletzt

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United-Maschine kollidiert mit Lkw – Fahrer leicht verletzt

04.05.2026, 15:1204.05.2026, 15:12

Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft United Airlines hat beim Landeanflug auf den Flughafen Newark mit einem Reifen einen Lastwagen und einen Lichtmast gestreift.

Der Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht, wie US-Medien berichteten.

Die aus Venedig kommende Boeing 767 überquerte demnach am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Meilen pro Stunde (ca. 257 Kilometer pro Stunde) eine Autobahn in der unmittelbaren Nähe des Flughafens, als es zu dem Vorfall kam. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die Polizei im Bundesstaat New Jersey.

In einem Video aus dem Lastwagen ist zu hören, wie das Motorengeräusch des Flugzeugs immer lauter wird, bevor bei der Kollision eine Fensterscheibe zerbricht. Nach dem Zusammenstoss habe der Fahrer den Lastwagen an den Strassenrand gesteuert, berichtete ABC unter Berufung auf den Arbeitgeber des Fahrers.

Keiner der 221 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder an Bord wurde verletzt. Das Flugzeug sei ordnungsgemäss zum Gate gerollt und habe nur geringfügige Schäden davongetragen, berichtete ABC unter Berufung auf die Fluggesellschaft. United Airlines habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. (sda/dpa)

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