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Bill Cosby erneut schuldig: Gericht verhängt 19-Millionen-Dollar-Strafe

Bill Cosby erneut schuldig: Gericht verhängt 19-Millionen-Dollar-Strafe

Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (88) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden und zu einer hohen Entschädigung verurteilt worden.
24.03.2026, 04:1924.03.2026, 04:19

Geschworene in Kalifornien sahen es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass Cosby vor mehr als 50 Jahren eine heute 84 Jahre alte Frau missbraucht hatte. Die Jury sprach der Klägerin Schadenersatz von mehr als 19 Millionen Dollar (knapp 15 Millionen Franken) zu, wie US-Medien berichteten.

FILE - Bill Cosby arrives for a sentencing hearing following his sexual assault conviction at the Montgomery County Courthouse in Norristown Pa, on Sept. 25, 2018. (AP Photo/Matt Rourke, File) Bill Co ...
US-Komiker Bill Cosby wurde schon mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt.Bild: keystone

Cosby war in dem Verfahren nicht persönlich erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seiner Verteidiger und in einer eidesstattlichen Aussage zurückgewiesen.

Schwere Vorwürfe

Laut der Klageschrift soll Cosby 1972 die damals als Kellnerin tätige Frau zu einer seiner Shows eingeladen, sie mit Alkohol und Tabletten wehrlos gemacht und missbraucht haben. Ein neues kalifornisches Gesetz ermöglicht Schadenersatzklagen wegen sexuellen Missbrauchs ohne Einschränkung durch eine Verjährungsfrist.

Es habe 54 Jahre gedauert, um Gerechtigkeit zu erfahren, sagte die Klägerin nach Bekanntwerden des Urteils laut der «New York Times». Sie hoffe damit, auch anderen Frauen ein wenig zu helfen. Cosbys Anwaltsteam kündigte an, in Berufung zu gehen.

Dutzende Frauen haben der TV-Ikone, bekannt durch die Sitcom «Die Bill Cosby Show», im Rahmen der MeToo-Bewegung Missbrauch vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Knapp drei Jahre im Gefängnis

Der Komiker war 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch nach knapp drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden.

Cosby, der einst als Amerikas Vorzeige-Vater gegolten hatte, wurde danach weiter mit Zivilklagen konfrontiert. 2022 befand ihn eine Jury in Los Angeles des sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen im Jahr 1975 für schuldig und sprach der Klägerin 500'000 Dollar zu. (sda/dpa)

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