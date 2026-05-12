«Lazare» in seiner ganzen Pracht. Bild: https://www.facebook.com/spa.annecy.marlioz

Hund «Lazare» könnte ältester der Welt sein – er kommt aus Frankreich

Ein Papillon namens «Lazare» ist laut seinen offiziellen Zuchtpapieren über 30 Jahre alt und könnte damit den bisherigen Weltrekord für den ältesten Hund brechen.

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Der bisherige Rekordhalter, der australische Cattle Dog «Bluey», wurde 29 Jahre und 5 Monate alt. Sollten sich die Angaben in «Lazares» französischem Zuchtbuch als korrekt erweisen, wäre der kleine Papillon damit der älteste je dokumentierte Hund der Welt. Die Echtheit der Papiere wird derzeit noch überprüft.

Trotz seines Alters ist «Lazare» laut tierärztlichen Befunden in erstaunlich gutem Zustand. Er leidet zwar an Arthrose, einer Sehbehinderung und zunehmenden Hörverlust – alles typische Alterserscheinungen. Sein allgemeiner Gesundheitszustand wird von den Tierärzten dennoch als gut bewertet.

Nach dem Tod seiner Besitzerin neu adoptiert

Kurz nach dem Tod seiner langjährigen Besitzerin kam «Lazare» ins Tierheim, wo er für die Mitarbeiter zur kleinen Sensation wurde. Hunde, die über 20 Jahre alt wurden, hatte man dort schon gesehen – einen im 31. Lebensjahr aber noch nie.

Inzwischen wurde der Hund von einer neuen Besitzerin adoptiert, die ihm seinen Lebensabend ermöglicht. Eine Einreichung ins Guinnessbuch der Rekorde ist offenbar geplant. (mke)