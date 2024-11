US-Amerikaner fordern eine volle Aufklärung der Beziehung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein. Bild: imago images / JOHN ANGELILLO

Geheime Epstein-Aufnahme soll schlechtes Licht auf Donald Trump werfen

Anne-Kathrin Hamilton /

Mehr als 100 Stunden Aufnahmen von Jeffrey Epstein könnten Donald Trump eine Oktober-Überraschung wenige Tage vor der US-Wahl bescheren. Der kontroverse Autor und Journalist Michael Wolff behauptet, zahlreiche Gespräche mit dem 2019 verstorbenen Epstein aufgenommen zu haben.

Nun veröffentlicht er Ausschnitte des Materials in seinem Podcast «Fire and Fury» und gibt brisante Einblicke in die Beziehung der beiden Männer.

In einer der brisanten Aufnahmen gibt Epstein Insiderinformationen preis, die er angeblich über das Weisse Haus unter Trump hatte.

Trump-Autor Wolff bezeichnet Epstein als wichtige Quelle für seine Bücher

Wolff beschäftigt sich intensiv mit dem Ex-Präsidenten. Sein Bestseller «Feuer und Zorn» beschreibt etwa die ersten Monate der Trump-Präsidentschaft. Als das Buch 2018 erschien, erschütterte es das Weisse Haus unter Trump.

In seiner neuen Podcast-Folge nennt der Autor eine wichtige Quelle für seine Arbeit: Jeffrey Epstein. Wolff sagt, er habe bis zu 100 Stunden Tonbandaufnahmen von Epstein, auf denen er über Trump spricht, und spielt im Podcast einen kurzen Ausschnitt ab, den er 2017 in einem Restaurant aufgezeichnet haben soll.

Zur Erinnerung: 2008 wurde der Investmentbanker Epstein wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt. 2019 erhob die Staatsanwaltschaft erneut schwere Vorwürfe gegen ihn, darunter systematischen Missbrauch von minderjährigen Mädchen und der Aufbau eines internationalen Sexhandelsrings.

Jeffrey Epstein 2019 auf der Anklagebank. Bild: X03184 / JANE ROSENBERG

Klar ist: Epstein hatte ziemlich viele bedeutende und mächtige Freunde. Im August 2019 wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden.

Es ist kein Geheimnis, dass sich Epstein und Trump nahestanden. Es gibt unzählige Fotos, Videos, Flugbucheinträge und Anrufprotokolle, die eine enge Verbindung zwischen den beiden Männern belegen.

Eine nie zuvor gehörte Aufnahme von Epstein gibt einen Einblick in Trumps Aufstieg und zeigt eine Welt voller Machtspiele, beunruhigender Wettbewerbe und verdrehter Loyalitäten.

Epstein beschreibt Trumps toxischen Umgang mit seinen eigenen Leuten

Epstein enthüllt etwa Trumps Angewohnheit, seine eigenen Leute gegeneinander auszuspielen, und wie die beiden sich einen abscheulichen Konkurrenzkampf um Frauen lieferten.

Epstein besass demnach offenbar Beweise, von denen er glaubte, sie könnten Trump ruinieren.

Epstein soll Fotos von Trump mit jungen Frauen im Safe aufbewahrt haben

Wolff behauptet in seinem Podcast, Epstein habe ihm Fotos von Trump mit jungen Frauen gezeigt. Sie sassen laut ihm «oben-ohne» auf dem Schoss des Republikaners. Epstein soll etwa ein halbes Dutzend Fotos besessen haben, die Trump am Pool mit mehreren jungen Frauen zeigen.

Sie seien in den «späten 90er Jahren» in Epsteins Haus in Palm Beach aufgenommen worden, wo er zusammen mit seiner «Partnerin» Ghislaine Maxwell minderjährige Mädchen schikanierte, erzählt Wolff.

Epstein habe die Fotos in seinem Safe aufbewahrt. Wolff geht seinen eigenen Angaben zufolge davon aus, dass sie heute in den Händen des «Federal Bureau of Investigation» (FBI) liegen, das 2019 eine Razzia in Epsteins Anwesen durchführte. Die Staatsanwaltschaft gab damals bekannt, dass man «Hunderte von Fotos von Mädchen und jungen Frauen» beschlagnahmt habe. Doch bis heute wurde von dem angeblichen Beweismaterial nichts veröffentlicht.

Trumps Team weist die Anschuldigungen von sich und nennt Wolff wegen seiner Behauptungen «entehrt».

Wolff äusserte auch eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Annahme, dass Epsteins Tod Selbstmord war: «Die Beschreibungen seines Todes erscheinen völlig unglaubwürdig. Aber die Vorstellung, dass er ermordet wurde, scheint auch zu implizieren, dass all diese stellvertretenden US-Staatsanwälte und FBI-Agenten den Mund halten mussten.»

Trump-Team nennt Wolff-Bücher «fiktiv»

Ein Sprecher der Trump-Kampagne sagt im Gespräch mit dem US-amerikanischen Newsportal «The Daily Beast»: «Michael Wolff ist ein in Ungnade gefallener Autor, der routinemässig Lügen fabriziert, um fiktive Bücher zu verkaufen, weil er offensichtlich keine Moral oder Ethik besitzt.»

Er weist darauf hin, dass Trump seine Beziehung zu Epstein sofort abbrach, als er von den Vorwürfen erfuhr, er sei ein Sexhändler.