Pankoke betonte, dass es bei der Untersuchung nicht um eine wissenschaftliche Studie ging, sondern um kriminalistische Ermittlungen eines sogenannten Cold Case. Und dafür würden andere Massstäbe gelten. So seien auch indirekte Beweise zulässig.

Vor etwa drei Wochen hatte das internationale Team unter der Leitung des US-Amerikaners seine Ergebnisse vorgelegt. Danach war das Versteck von Anne Frank und sieben anderen Juden in Amsterdam im August 1944 sehr wahrscheinlich von einem jüdischen Notar verraten worden. Er habe sich und seine Familie der Theorie zufolge selbst vor der Deportation schützen wollen. Historiker übten jedoch scharfe Kritik und wiesen auf gravierende Fehler bei der Untersuchung hin. So hätten die Untersucher Fakten und wichtige historische Studien nicht berücksichtigt.

Historiker kritisieren Untersuchung zum Verrat an Anne Frank

Historiker kritisieren Untersuchung zum Verrat an Anne Frank

Der ehemalige FBI-Mann sprach von einem Frontal-Angriff – vor allem von Medien in den Niederlanden. «Mit Medien, die offenbar nur eine Seite der Geschichte präsentieren, kann man einen Fall leicht vor dem Gericht der öffentlichen Meinung gewinnen», schreibt Pankoke. Das Ermittlerteam antwortet auf der eigenen Homepage auch im Detail auf die Zweifel von Historikern.

Die Kritik sei einseitig und unfundiert, erklärte der frühere FBI-Kommissar und Leiter der Untersuchung, Vincent Pankoke, am Donnerstag auf der Website des Teams.

Das Ermittlerteam, das den Verrat an Anne Frank neu untersucht hat, hat die heftige Kritik an seinen Ergebnissen deutlich zurückgewiesen.

Erkennst du diese 10 verschneiten Schweizer Orte an nur einem Bild?

Gotik oder Barock? 10 Punkte brauchst du für das Zertifikat in Kulturgeschichte

Blanke Nerven in der Ukraine-Krise: Lawrow und Truss streiten sich vor laufenden Kameras

Verrat an Anne Frank: Ermittlerteam weist Kritik zurück

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die verrückte Geschichte des «Tinder-Schwindlers» – und was er heute macht

Beat Feuz – der Emmentaler, der Bernhard Russi in den Schatten stellt

Ich hab's euch ja versprochen! So war mein erster Vierer 🤭

Orban spricht sich gegen Nato-Truppen auf ungarischem Boden aus

Das EU- und Nato-Land Ungarn wünscht angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze keine Nato-Truppen auf seinem Boden. «Wir brauchen keine zusätzlichen Truppen auf dem Staatsgebiet Ungarns», sagte der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto am Mittwochabend dem europäischen Nachrichtensender Euronews. Ungarn grenzt im Osten unmittelbar an die Ukraine.