Die verunglückte Privatmaschine auf dem Flughafen Scottsdale in Arizona. Bild: keystone

Erneut tödliches Flugzeugunglück in den USA – Jet gehörte Mötley-Crüe-Sänger

In den USA ist es erneut zu einem tödlichen Unfall mit einem landenden Flugzeug gekommen. Es handelt sich um einen Privatjet von Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil. Dieser befand sich nicht an Bord.

Mehr «International»

Der tödliche Vorfall geschah auf dem Flughafen Scottsdale im Bundesstaat Arizona. Ums Leben kam der Pilot der Maschine. Mindestens vier weitere Personen wurden verletzt, wie die «New York Post» berichtete.

Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil, dem die Maschine gehört, war nicht an Bord. Der 64-Jährige kondolierte, er sei «in Gedanken bei allen Beteiligten», so ein Statement, das von seinem Anwalt verbreitet wurde.

Der Privatjet kam ersten Erkenntnissen zufolge nach der Landung von der Piste ab und krachte in ein parkiertes Flugzeug.

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Flugzeugunglücken in den USA. In Washington stiess ein Passagierflugzeug mit einem Helikopter zusammen, 67 Menschen starben. In Philadelphia stürzte ein Kleinflugzeug auf eine Strasse, dabei kamen sechs Personen ums Leben. Und letzte Woche ging eine weitere Maschine im Staat Alaska nieder, zehn Menschen starben. (con)