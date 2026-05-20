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USA: Waldbrände wüten in Kalifornien – Feuerwehr mit Erfolgen

A water tanker drops water while firefighters walk below, as the Sandy Fire approaches, Tuesday, May 19, 2026, in Simi Valley, Calif. (AP Photo/Caroline Brehman) APTOPIX California Wildfires
Ein Löschhelikopter im Kampf gegen kalifornische Waldbrände.Bild: keystone

USA: Feuerwehr kämpft in Südkalifornien gegen mehrere Waldbrände

20.05.2026, 07:2320.05.2026, 07:23

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien gegen mehrere Waldbrände an. Der Grosseinsatz zu Beginn der Feuersaison in dem Westküstenstaat zeigt Erfolg. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa vor der Küste Kaliforniens war am Dienstagabend (Ortszeit) nach Behördenangaben zu 26 Prozent eingedämmt. Es hatte innerhalb weniger Tage eine Fläche von rund 68 Quadratkilometer erfasst.

Nordwestlich von Los Angeles breitete sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf einer Fläche von knapp sieben Quadratkilometern aus, wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire mitteilte. Das sogenannte «Sandy Fire» war am Dienstag zu fünf Prozent eingedämmt. Kühleres Wetter und abflauende Winde begünstigten die Löscharbeiten.

Heftige Winde hatten diesen Brand am Montagvormittag in den Hügeln oberhalb der Stadt Simi Valley rasch ausgebreitet. Mindestens ein Wohnhaus wurde Medienberichten zufolge zerstört. Für mehrere Bezirke galten Evakuierungsanweisungen und Warnungen. Zeitweise waren rund 29'000 Menschen betroffen, am Dienstag sank die Zahl auf etwa 17'000.

Grösster Brand in der modernen Geschichte der Insel

Das Feuer auf der Insel Santa Rosa gilt nach Angaben der «Los Angeles Times» als grösster dokumentierter Brand in der modernen Geschichte der Insel. Die bei Campern und Wanderern beliebte Insel gehört zum Channel-Islands-Nationalpark und ist für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Seit Ausbruch des Feuers wurde die Insel für Besucher bis auf weiteres gesperrt.

Nach Angaben der US-Küstenwache in US-Medien könnte der Brand durch die Signalraketen eines gestrandeten Seglers ausgelöst worden sein. Der 67-Jährige war nach einem Bootsunglück auf der Insel gestrandet und später per Hubschrauber gerettet worden. (nil/sda/dpa)

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