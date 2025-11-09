Nebel
DE | FR
burger
International
USA

Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell meldet sich aus Haft

Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell meldet sich aus Haft – sie mag ihr neues Gefängnis

Die Vertraute des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat sich aus ihrer neuen Haftanstalt gemeldet. Die Verlegung war kritisiert worden.
09.11.2025, 08:3709.11.2025, 08:37
Ein Artikel von
t-online

Ghislaine Maxwell hat sich in E-Mails an Freunde und ihre Familie aus dem Gefängniskomplex Bryan gemeldet, in den sie im August verlegt worden war. Darin zeigt sie sich zufrieden mit den Haftbedingungen, wie der US-Sender NBC News berichtet. «Die Einrichtung wird geordnet geführt, was für ein sichereres, angenehmeres Umfeld für alle Beteiligten sorgt, sowohl für Insassen als auch für das Personal», schrieb Maxwell.

Ghislaine Maxwell wird vorgeworfen, Jeffrey Epstein dabei geholfen zu haben, Minderj
Ghislaine Maxwell half Jeffrey Epstein, Minderjährige zu missbrauchen. Bild: sda

Die 63-Jährige verbüsst eine 20-jährige Haftstrafe, weil sie Minderjährige für den sexuellen Missbrauch durch Jeffrey Epstein rekrutiert hatte. Ihr Wechsel in das offene Frauengefängnis FPC Bryan in Texas wurde von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der US-Gefängnisbehörde scharf kritisiert. Sie halten es für äusserst ungewöhnlich, dass eine wegen Sexualdelikten verurteilte Person in eine derart offene Einrichtung verlegt wird.

Vorwürfe der Bevorzugung

NBC News veröffentlichte E-Mails, die Maxwell in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Bryan schrieb. Darin lobte sie das höfliche Personal, die bessere Verpflegung und die ruhigere Atmosphäre. «Meine Situation hat sich durch Bryan verbessert», schrieb sie. In einer weiteren E-Mail heisst es:

«Die Küche sieht auch sauber aus – keine Opossums, die von der Decke fallen, auf dem Ofen braten und sich mit dem Essen vermischen.»

Maxwell war zuvor in einer Einrichtung mit höherer Sicherheitsstufe in Florida untergebracht. FPC Bryan bietet Häftlingen unter anderem Arbeitsprogramme und Freizeitangebote – bei deutlich geringerer Überwachung. Die Verlegung erfolgte kurz nach einem Treffen Maxwells mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt im Juli.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
4
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
Meistkommentiert
1
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
2
Anthroposophen sind Esoteriker, bezeichnen sich aber als Christen-Gemeinschaft
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
Recherche zeigt: So verdient der Facebook-Konzern mit betrügerischer Werbung Milliarden
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
«Werden Klimaziele 2030 massiv verfehlen»: Oberster Klimabeamter kritisiert das Parlament
2
«Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
3
Australien hat so viel Solarenergie, dass es Gratis-Strom für alle geben soll
4
Oberstes US-Gericht stoppt Fortsetzung der Lebensmittelhilfen für arme Leute
5
Schweizer Darts-Sensation am Grand Slam: Stefan Bellmont schlägt die Weltnummer 5
Szenen wie beim Fussball: Konzert von israelischem Orchester in Paris gestört
Ein Konzert des Israel Philharmonic Orchestra in Paris ist gestört worden. Mehrere Menschen seien im Konzertsaal der Pariser Philharmonie am Donnerstag festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mit.
Zur Story