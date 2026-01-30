Valora expandiert in die USA – mit diesem Laugen-Shop

Das hierzulande für seine Formate Avec, K-Kiosk oder Caffè Spettacolo bekannte Unternehmen will in den Vereinigten Staaten wachsen.

Benjamin Weinmann / ch media

An vielen Schweizer Bahnhöfen gibt es um sie kein Herumkommen: Die Brezelkönig-Stände des Kioskkonzerns Valora mit ihren Laugen-Snacks – von Sandwiches, über Hotdogs bis hin zu süssen Backwaren.

Valora verkauft nun auch in den USA Brezel. Bild: KEYSTONE

Nun möchte Valora auch die US-Kundschaft von seinen Laugenbackwaren überzeugen – allerdings nicht mit dem Schweizer Erfolgskonzept Brezelkönig. Stattdessen setzt das Unternehmen, das seit 2022 dem mexikanischen Grosskonzern Femsa gehört, auf das Ditsch-Format – quasi das Pendant zu Brezelkönig in Deutschland. Valora hatte Ditsch bereits 2012 übernommen.

So wurde vor wenigen Tagen eine erste Ditsch-Filiale in El Paso, Texas eröffnet, und zwar in einem Geschäft der Kette Oxxo, die ebenfalls zu Femsa gehört. Wie es in einem Beitrag auf Linkedin heisst, gehören zum US-Ditsch-Angebot Brezeln, Laugenstangen, Pizzen sowie speziell für die lokale Kundschaft konzipierte Rezepturen wie «Jalapeño & Cheese Pretzel Sticks». Insgesamt sei es bereits der achte Ditsch Shop-in-Shop einer Oxxo-Filiale, aber eben der erste in den USA. Die ersten sieben stehen laut Sprecherin Daniela Baumann in Mexiko.

Eine Ditsch-Filiale in Mainz. Bild: www.imago-images.de

US-Expansion begann 2017

2017 blies Valora-Chef Michael Mueller zur grossen US-Offensive mit der Übernahme der lokalen Firma Pretzel Baron. Diese beliefert zahlreiche amerikanische Detailhändler mit tiefgefrorenen Laugenbrötchen. Damals schloss Mueller auch eine Expansion mit Brezelkönig in den USA nicht aus und liess gar die Marke «King of Pretzels» registrieren.

Inzwischen läuft das Gschäft aber unter dem Namen Ditsch USA. Zudem hat sich Valora laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren gar zur Nummer 1 im Laugenmarkt gemausert in Bezug auf das Volumen. Demnach wurden zuletzt über 900 Millionen Brezel verkauft. In den USA sind unter anderem so genannte Pretzel Bites beliebt – Laugenbrötchen, die man in der Regel in geschmolzenen Käse dippt. Sie sind sowohl in Supermärkten als auch in vielen Restaurants erhältlich.

Vor rund einem Jahr weihte Ditsch für 60 Millionen Franken ein zweites Werk in Cincinnati im US-Staat Ohio ein. Damit – so verlautete Valora – könne man das Produktionsvolumen für den US-Markt gar verdreifachen.

Das Schweigen aus Mexiko

«Unsere in El Paso angebotenen Backwaren werden in den Ditsch Produktionsstätten in Deutschland und den USA hergestellt und vor Ort frisch gebacken», sagt Daniela Baumann. Mit der Partnerschaft mit Oxxo, der grössten Convenience-Kette Lateinamerikas, strebe man für Ditsch ein Wachstum ausserhalb Deutschlands an. Aufgrund des Geschäfts mit tiefgefrorenen Produkten sei Ditsch bereits eine international bekannte Marke. Sprich: Brezelkönig kennt in den USA niemand. Eine Ausland-Expansion mit der Schweizer Laugenmarke scheint deshalb ausgeschlossen.

Aktuell betreibt Valora über 170 Ditsch-Geschäfte, rund 70-Brezelkönig-Verkaufsstellen und über 350 Filialen der deutschen Kette Backwerk. Diese wurde 2017 für 190 Millionen Euro gekauft. Allerdings: Seit der eigenen Übernahme durch Femsa kommuniziert Valora mit Sitz in Muttenz BL nur noch wenig Konkretes. Fragen wie zum Beispiel wie viele Ditsch-Standorte in den USA geplant sind oder wie sich der Umsatz in Bezug auf Geschäfts- und Privatkunden aufteilt, bleiben allesamt unbeantwortet. (aargauerzeitung.ch)