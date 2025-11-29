Scheint seine Kompetenzen gerne zu überschreiten: Donald Trump. Bild: keystone

Trump versucht per «Truth Social» den Luftraum über Venezuela zu sperren

Mehr «International»

Auf seinem Netzwerk «Truth Social» hat Donald Trump erneut für Stirnrunzeln gesorgt. In einem neuen Post richtet er sich nicht nur an Airlines und Piloten, sondern explizit auch an «Drogenhändler und Menschen­händler». Sie alle sollen den Luftraum über und um Venezuela «als komplett geschlossen» betrachten. Mehr Details liefert Trump nicht. Dass er damit in die Souveränität Venezuelas eingreift, scheint ihn wenig zu stören.

Bild: Screenshot Truth Social

Vor rund einer Woche hatte die US-Flugbehörde FAA eine NOTAMN-Warnung (Notice to Airmen) erlassen, welche Piloten eindringlich vor dem Passieren der Flugzone über Venezuela warnte. Als Grund wurde die verschlechterte Sicherheitslage angegeben.

(mke/cpf)

+++ Update folgt +++